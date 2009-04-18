مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رژه یگان های نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی، قرارگاه پدافند هوایی و نیروهای وزارت دفاع با حضور رئیس جمهور، وزیر دفاع، مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در امور نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و قرارگاه پدافند و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح آغاز شد.

در رژه روز ارتش دستاوردهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع به نمایش گذاشته خواهد شد.

همچنین همزمان با 29 فروردین روز ارتش، 140 فروند از هواپیماهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام (ره) به پرواز در خواهند آمد.

گفتنی است در مراسم روز ارتش رئیس جمهور سخنرانی می کند.