نیروهای ارزشی و انقلابی ارتش ایران را نوسازی کردند

محسن رضایی به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: نیروهای انقلابی در ارتش و نیروهای ارزشی از بیرون وارد ارتش شده و سبب احیاء مجدد این نهاد مردمی ارزشی در اوایل انقلاب شد.

وی خاطر نشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران اکنون به یک نهاد مستقل انقلابی برخاسته از دل مردم مبدل شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: از آن موقع که روح ایمان، برادری و اسلام خواهی در ارتش تقویت شده تا امروز ارتش در دفاع از مرزها و حفظ تمامیت ارضی ایران نقش برجسته ای را ایفاء کرده است.

رضایی با اشاره به اینکه برخی تصورات قبل از انقلاب بر این بود که با پیروزی شکوهمند انقلاب ارتش به انقلاب متصل نشود، تصریح کرد: در میان بهت و ناباوری تحلیلگران دنیا اکثریت ارتش به انقلاب پیوسته و ارتشی انقلابی ارزشی از دل مردم پدیدار شده است.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه ارتش در ابتدای جنگ در کودتا آسیب دیده بود در عین حال افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ با تاکتیک های برنامه ریزی شده و اصولی خود دوشادوش رزمندگان، بسیجیان و نیروهای سپاهی، پیروزی شکوهمند علیه رژِیم بعث را برای ملت بزرگ ایران به ارمغان آورد.

وی با تبریک روز 29 فروردین به نام ارتش جمهوری اسلامی ایران به براداران ارتشی اعم از افسران، درجه داران و سربازان غیرتمند این نهاد از خداوند متعال خواستار سربلندی و توفیق روزافزون ایران اسلامی در عرصه های مختلف نظامی، دفاعی شد.

رضایی با بیان اینکه مجموعه نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج، ناجا و نیروهای اطلاعاتی ایران توانستند ایران را به قدرت نخست منطقه تبدیل کنند افزود: نیروهای مسلح ایران برای نخستین بار پس از 300 سال، قدرت واقعی بازدارندگی خود را پیدا کردند.

وی با بیان اینکه اکنون نیروهای مسلح ایران به هیچ قدرت بین المللی در زمینه نظامی متکی نیستند اظهار داشت: در صورت بروز هر نوع تهدید دشمن به ملت ایران، نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی و مقابله به مثل کردن دارند.