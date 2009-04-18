کاهش مدت زمان تحصیل در دانشگاه پیام نور

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدت طولانی تحصیل دانشجویان در دانشگاه پیام نور باعث شده تا برنامه ریزی های دانشگاه در صرفه جویی منابع محقق نشود که به همین منظور به دنبال کاهش مدت زمان تحصیل در در مقاطع مختلف دانشگاه پیام نور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که دانشگاه پیام نور از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری را انجام می دهد، می تواند الگویی مناسب برای دانشگاههای کشور در اصلاح الگوی مصرف باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده، آموزشهایی برای پرسنل و کارکنان دانشگاه پیام نور پیش بینی شده تا این افراد بتوانند هر کدام چندین کار را انجام دهند و به خوبی پاسخگوی مراجعان باشند.

حسینی در ادامه به مهر گفت: از سوی دیگر با تفویض اختیار به استانها و واحدهای بزرگ رفت و آمدها و مشکلاتی که دانشجویان و دانشگاهیان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور دارند را به حداقل کاهش خواهیم داد تا در هزینه و وقت این افراد نیز صرفه جویی شود.

وی اظهار داشت: همچنین ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در طول سال تحصیل گذشته دانشگاه پیام نور را در صرفه جویی هزینه ها کمک کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: وزارت علوم دانشگاه پیام نور را مکلف کرده است تا تحقیقاتی در زمینه راه های صرفه جویی در منابع انجام دهد و مقایسه ای با کشورهای دیگر داشته باشد که چگونه کشورها هم در بحث ارتقاء بهره وری و هم مصرف بهینه امکانات موفق بوده اند. انجام امور تحقیقاتی در این زمینه علاوه بر دانشگاهها برای کشور نیز مفید خواهد بود.