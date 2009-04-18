بقاع متبرکه مازندران به قطب گردشگری و فرهنگی تبدیل می شود

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: در حال حاضر طرح جامع امامزادگان مازندران برای تبدیل شدن به قطب گردشگری و فرهنگی تهیه و تصویب شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون طرح جامع در 11 امامزادگان تصویب و برای اجرا آماده شده است، افزود: به زودی طرح جامع آستانه مبارکه امامزاده عبدالله (ع) آمل اجرا خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: طرح جامع 13 امامزادگان مازندران نیز تهیه و برای تصویب نهایی به سازمان اوقاف کشور ارسال شد.

سهرابی ادامه داد: اجرای این طرح مهم و زیربنایی باعث افزایش اعتقاد جوانان و نوجوانان به مسائل دینی و فرهنگی می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه اجرای این طرح در استان در ابعاد اقتصادی و فرهنگی در توسعه گردشگری و جذب زائران می شود، گفت: این طرح مهم باعث اشتغالزایی نیز خواهد شد.

سهرابی خاطرنشان کرد: در مجموع طرح جامع امامزادگان به منظور توسعه و ایجاد فضاهای اقامتی و محوطه های امامزادگان و ایجاد فضاهای شاد فرهنگی و تفریحی برای گردشگران و زائران در مازندران اجرا می شود.

وی با بیان اینکه بیش از هزار و 200 امامزاده در مازندران وجود دارد، عنوان کرد: این استان از این حیث بقاع متبرکه رتبه نخست کشور را دارد.