محمدرضا وصفی مدیر امور بین‌الملل بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ادامه روند ورود کتاب‌های خارجی به این نمایشگاه، گفت: تاکنون 150 هزار عنوان کتاب از بیش از 70 کشور جهان به گمرک نمایشگاه وارد و در انبار آن تخلیه شده است. این روند تا شب پیش از آغاز به کار نمایشگاه همچنان ادامه دارد.

وی افزود: کشورهایی که امسال برای نخستین بار در نمایشگاه حضور دارند، عبارتند از ایتالیا، روسیه و پاکستان. مراکش نیز امسال برای نخستین بار جهت حضور در نمایشگاه کتاب تهران ثبت نام کرد که به دلیل قطع رابطه سیاسی کشورمان با این کشور، در نمایشگاه حضور نخواهد یافت. حدود 40 درصد از کل فضای فروش مستقیم کتاب خارجی در نمایشگاه امسال نیز به ناشران عربی اختصاص یافته است.

وصفی اضافه کرد: در بخش ارزی نمایشگاه تنها کتاب‌های چاپ نخست سال 2007 و کتاب‌های منتشر شده در سال‌های 2008 و 2009 عرضه خواهد شد. در بخش ریالی (کتب لاتین) هم کتاب‌های چاپ سال‌های 2005 به بعد به نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیر امور بین‌الملل بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به ویژگی‌های این دوره، گفت: امسال برای نخستین بار کتاب‌ها و نشریاتیی از ناشران خارجی که به صورت e-book و e-journal منتشر شده‌اند، در نمایشگاه عرضه می‌شوند؛ دسترسی به این کتاب‌ها نیز از طریق ارائه یک رمز عبور از طریق ناشران آن‌ها امکان پذیر است و از این طریق امکان دسترسی به صدها هزار عنوان کتاب الکترونیک فراهم می‌ِشود.

وصفی درباره حضور چهره‌های سیاسی و دیپلمات‌های سایر کشورها در روزهای برپایی نمایشگاه کتاب تهران نیز گفت: چهره سیاسی خاصی به نمایشگاه امسال دعوت نشده است. البته حدود 100 مهمان خارجی در حوزه نشر کتاب خارج کشور از جمله از فرانسه، آلمان، لبنان و کردستان عراق برای حضور در نمایشگاه دعوت شده‌اند.

مدیر امور بین‌الملل بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران اضافه کرد: امسال چهارمین دوره بازار جهانی کتاب را در نمایشگاه تجربه خواهیم کرد که در آن فرصت‌هایی برای صنعت چاپ ما و نیز تبادل "رایت کتاب" میان ناشران ایرانی و خارجی ایجاد شده و ناشرانی از کشورهای مختلف برای حضور موثر در این بازار اعلام آمادگی کرده‌اند.

بیست ‌و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت ‌ماه امسال برای سومین سال متوالی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.