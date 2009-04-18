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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

در چهار سال گذشته؛

طرح هادی در 149 روستای خراسان شمالی اجرایی شد

طرح هادی در 149 روستای خراسان شمالی اجرایی شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن استان خراسان شمالی گفت: طرح هادی روستایی در 149 روستای بالای 100 خانوار استان خراسان شمالی اجرایی شده است.

سیدرضا موسوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنیاد مسکن استان خراسان شمالی برای اجرا طرح روستایی در هر روستای 100 خانواری بالغ بر دو میلیون ریال هزینه کرده است.

وی افزود: طرح هادی در 150 روستای دیگر بالای 100 خانوار استان خراسان شمالی در سال جاری به اجرا گذاشته می شود که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز اجرای طرح هادی در روستاهای بالای 100 خانوار استان خراسان شمالی به اتمام می رسد.

موسوی نیا خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح هادی در 150 روستای بالای 100 خانوار استان خراسان شمالی نیاز به 200 میلیون ریال اعتبار دارد که باید این اعتبار از محل اعتبار استانی و بنیاد مسکن انقلاب تامین شود.

موسوی نیا در مورد طرح بهسازی مسکن روستایی استان خراسان شمالی ادامه داد: از بدو تشکیل طرح بهسازی مسکن روستایی در سال 84 تاکنون 14 هزار واحد مسکونی جدید در مناطق روستایی استان تکمیل و روستاییان در آن ساکن شدند.

به گفته وی 10 هزار واحد مسکونی نیز با پیشرفت فیزیکی 30 تا 90 درصدی در دست اجرا قرار دارد که در صورت تامین تسهیلات مورد  نیاز این واحدها از طریق بانکهای عامل دولتی بهسازی مسکن در مناطق روستایی به 24 هزار واحد می رسد.

کد مطلب 862143

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