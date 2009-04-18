200 کیلومتر راه در خراسان شمالی ساخته می شود

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنور اظهار داشت: با ساخت این میزان راه سطح آسفالت راه های روستایی استان خراسان شمالی به هزار و 500 کیلومتر می رسد.

وی اضافه کرد: از بدو تشکیل استان خراسان شمالی در مردادماه سال 1383، 800 کیلومتر از راه های روستایی خراسان شمال آسفالت شده است.

وی حجم راه های آسفالت شده روستایی را تا قبل از تشکیل استان حدود 700 کیلومتر عنوان کرد.

باقرنیا افزود: اعتبار راهسازی استان پس از تشکیل به نسبت قبل از آن رشد چند برابری داشته و این عامل موجب تسریع در گسترش آسفالت راه های روستایی شده است.

وی اعتبار راه های روستایی امسال را 200 میلیارد ریال اعلام کرد.