به گزارش خبرنگار مهر، توگو و لیبی که پیش از این آمادگی خود را برای حضور در مسابقات ایران اعلام کرده بودند با ارسال فرم ثبت نام به ستاد برگزاری بازیها حضور خود را در این رقابتها نهایی کردند.
پیش از این 28 کشور فلسطین، کوموروس، کویت، سوریه، سورینا، عربستان، سودان، گامبیا، موازامبیک، مالزی، مالدیو، قطر، یمن، آذربایجان، افغانستان، اوگاندا، اردن، بحرین، برونئی، بنگلادش، بورکینافاسو، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، تونس، سنگال، لبنان و گویان برای حضور در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که دومین دوره آن به میزبانی سه شهر تهران، اصفهان و مشهد برگزار میشود، اعلام آمادگی کرده بودند.
امروز همچنین مصریها طی تماس با مسئولان ستاد برگزاری این بازیها برای سفر به ایران و شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کردند اما هنوز فرم ثبت نام و تائیدیه نهایی مدیران ورزش خود را ارسال نکردهاند. کشورهای تاجیکستان، عمان، اندونزی، قزاقستان، ازبکستان، عراق و ساحل عاج وضعیت مشابه مصریها را دارند.
دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی طی روزهای 24 مهرماه الی 8 آبان ماه به میزبانی ایران برگزار میشود.
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