سعید لطفی تهیه‌کننده این برنامه در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار بخش تئاتر به برنامه "در شهر" اضافه شده و ما شش برنامه داریم که ساعت پخش آن متغیر است. در این گزارش گفتگو با کارگردان، بخش‌هایی از نمایش و نظرسنجی تماشاگران پخش می‌شود.

وی در ادامه افزود: نمایش‌های "رویاهای خلیج‌فارس" امیر دژاکام و "علی بابا و چهل دزد بغداد" جواد ذوالفقاری ضبط و آماده پخش از "در شهر" است.

این برنامه هر روز در ساعات مختلف از شبکه تهران پخش می‌شود و به معضلات شهری و مسائل اجتماعی می‌پردازد. نمایش "رویاهای خلیج فارس" در سالن اصلی تئاتر شهر با حضور بازیگرانی چون رضا ایرانمنش، سیروس کهوری‌نژاد، کوروش زارعی، پردیس افکاری، شیرین بینا و نادیا فرجی به داستان زندگی مردم جزایر جنوبی ایران می‌پردازد.

نمایش "علی بابا و چهل دزد بغداد" در کارگاه نمایش به صورت عروسکی- انسانی اجرا می‌شود و مرتضی سعیدیان، لیلی حاج‌طاهری، وحید نفر، حسین زینالی و شراره طیار از جمله بازیگر و بازی‌دهنده عروسک این نمایش هستند.