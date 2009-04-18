مأموریت تعمیر هابل در خطر برخورد با زباله های فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه ازدحام زباله های فضایی در مدار زمین، خطر مأموریت تعمیر تلسکوپ هابل و برخورد فضاپیما با زباله های فضایی و میکرو شهابسنگها به شدت نگرانی سازمان ناسا را برانگیخته است، این سازمان تاکنون برنامه مأموریت تعمیر هابل را تغییر نداده است.

ناسا به تازگی اعلام کرده است که میزان خطر برخورد با زباله های فضایی نسبت به ماه های گذشته به 1 در 221 کاهش پیدا کرده است. به گفته ناسا استفاده از مانورهای پیشگیرانه و رفتن به مدارهای کم ارتفاع تر طی 10 روز مأموریت و استفاده از هابل به عنوان سپر محافظ می تواند احتمال برخورد با ذرات فضایی را بکاهد.

مطالعات جدید نشان می دهند که از میزان زباله های فضایی خطر سازی که در مدار زمین در حرکت بوده اند، نسبت به آنچه در گذشته شمارش شده، کاسته شده و این به آن معنی است که شاتل می تواند بدون استفاده از تمهیدات ایمنی نیز به سمت هابل پرواز کند.

در ماه اکتبر ارزشیابی میزان خطر مأموریت به هابل 1 در 185 اعلام شده بود که در صورت پرواز در چنین شرایطی احتمال برخورد زباله با شاتل و از دست رفتن کارکنان و خود شاتل بسیار بالا تخمین زده شده بود.

تلسکوپ فضایی هابل در منطقه ای قرار دارد که میزان زباله های موجود بسیار زیاد بوده و خطر برخورد این زباله ها 3 برابر مکانی است که ایستگاه بین المللی فضایی در آن واقع شده است.

متخصصان ناسا با برنامه ریزی مجدد برنامه مأموریت از میزان خطر برخورد در آن به میزان قابل توجهی کاسته اند. در این برنامه جدید از قسمتهای حیاتی شاتل از جمله کلاهک و لبه های هادی بالهای شاتل مراقبت ویژه به عمل خواهد آمد و در عین حال فضانوردان وظیفه دارند یک روز قبل از پرواز بازگشت بدنه شاتل را به منظور اطمینان از صحت آن بازبینی کنند.

در صورت مشاهده حفره ای بر بدنه شاتل، فضانوردان می توانند به دو شیوه خود و شاتل را نجات دهند اولین شیوه، استفاده از ماده نواکس است که توانایی ترمیم این حفره را دارد و در صورت بزرگ بودن غیر عادی حفره ناسا، شاتل اندیور را به منظور کمک به فضانوردان به سوی هابل ارسال خواهد کرد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، با وجود برنامه های ارائه شده، زباله های فضایی همچنان به صورت مشکل بزرگی بر سر راه این مأموریت قرار دارند. متخصصان بر این باورند که حتی در صورتی که از هم اکنون تا 50 سال آینده هیچ تجهیزاتی به فضا ارسال نشود، تعداد زباله ها دو برابر خواهد شد که این پدیده می تواند مشکلات جبران ناپذیری را به منظور انجام مأموریتهای فضایی به وجود آورد.