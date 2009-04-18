اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در انتخابات از احمدی نژاد حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به این شرح است:

انقلاب اسلامی در حالی به چهارمین دهه از عمر خویش ورود پیدا کرده است که جایگاه رفیع آن چه در عرصه داخلی و چه بین المللی چشمان بسیاری از حق طلبان و مستضعفان را به آن دوخته است. در این برهه زمانی مردم ایران اسلامی دهه چهارم انقلاب را با یک انتخاب مهم آغاز می‌نمایند. اکنون ملت و دولت های سراسر جهان منتظرند تا ببینند آیا مردم ایران همچون گذشته بر اصولی که با وقوع انقلاب اسلامی به دنبال تحقق آن بودند پایدار خواهند ماند یا خیر؟

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در همین راستا خود را موظف به ایفای نقش در این عرصه خطیر و در بستر یک فعالیت تشکیلاتی می‌داند که بر این اساس نکات زیر در رابطه با موضع انتخاباتی را اعلام می دارد:

1- آنچه ملاک اصلی در حمایت از کاندیداها خواهد بود نه تکیه صرف بر "میزان مقبولیت " است که این برازنده احزابی است که خود را در جایگاه چانه زنی و کسب قدرت به هر قیمتی می‌یابند بلکه "اعتقاد عمیق به گفتمان انقلاب " و میزان "پایداری کاندیداها در راه تحقق اهداف انقلاب " همراه با تمام تلخی‌ها و مشقات آن در درجه اول اولویت قرار دارد.

حقیقتا التزام افراد به گفتمان انقلاب با سخن راندن مشخص نخواهد شد که میدان عمل مردانی با عزم راسخ می‌طلبد تا در مقابل اعمال فشارهای خارجی و مقاومت‌ های مغرضانه داخلی تاب دفاع از حقوق مردم را داشته باشند.

2- اعضای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به این نکته اذعان دارند که در هر انتخاباتی، گزینه ‌ای شایسته‌ حمایت است که بیشترین انطباق با قاموس انقلاب را دارد. ضمن اینکه به هر حال در صورت پیروزی هر کاندیدایی، آنچنان که جایگاه دانشجویی‌مان اقتضا می ‌کند، باب مطالبه ‌گری و گوشزد کردن نقاط ضعف در پیدا و پنهان، بر اساس اصول ناب انقلابی را همچنان مفتوح می ‌داند.

3- آنچنان که به انتخابات ریاست جمهوری دهم نزدیک می‌شویم مشاهده می‌شود فضای سیاسی حاکم بر انتخابات در مقایسه با انتخابات پیشین به گفتمان انقلاب اسلامی گرایش یافته و همگان به دنبال بیان نسبت خود با مبانی انقلاب هستند، حتی اگر این نسبت در مورد برخی کاندیداها صرفا به استعمال ادبیات انقلابی خلاصه شود. امروز جریاناتی حتی اگر در باطن نیز تعهدی به گفتمان اصیل انقلاب و امام روح‌الله ندارند، ریاکارانه به دنبال جلب رضایت مردم و همسو نشان دادن خود با این گفتمان ‌اند. بدون شک این تغییر فضای عمومی کشور به برکت حضور 4 ساله دولت نهم در قوه مجریه بوده است. لکن بر همگان پر واضح است که هوشیاری مردم به خوبی توان تشخیص نسخه‌ اصل و رونوشت را دارد.

4- حمایت جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان تنها تشکل دانشجویی حامی دکتر احمدی ‌نژاد در دوره‌ نهم انتخابات ریاست جمهوری، به علت جهت ‌گیری ‌های منطبق بر اصول وی و انتخاب مسیر صحیح که همان گفتمان ناب انقلاب اسلامی است بوده است. اکنون نیز پس از گذشت 4 سال از مجاهدت دولت در مقابله با مفاسد سازمان‌یافته و مافیای زر و زور، حرکت عدالت‌ گسترانه در عرصه‌ سیاست داخلی و خارجی و تقویت جیهه‌ مستضعفین جهان، کاستی‌ هایی که در طی این طریق وجود داشته را عاملی در انحراف کلان دولت از مسیر نمی‌دانیم و حمایت خود را از دکتر احمدی ‌نژاد اعلام می‌ کنیم و او را به منظور ادامه مجاهدتی که در چهار سال پیش آغاز نموده یاری می‌کنیم. امید است که با رای قاطع ملت به او زمینه حرکت به سوی تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود.