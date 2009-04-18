ورشکستگی غول خودروسازی جهان تا یک ماه دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، فریتز هندرسون اعلام کرد: تحقق احیای اقتصادی جنرال موتور تا پایان ماه می بسیار بعید به نظر می رسد به طوریکه این شرکت تا یک ماه آینده به ناگزیر اعلام ورشکستگی می کند.

این در شرایطی است که بزرگترین شرکت تولید کننده خودرو در آمریکا برای احیای اقتصادی خود تاکنون 13 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک دولتی دریافت کرده است اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری در آمریکا و فروش نامناسب در انتظار ورشکستگی به سر می برد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، این شرکت تنها برای ادامه حیات خود در نیمه دوم سال 2009 به 4 میلیارد و 600 میلیون دیگر تزریق اعتبار نیاز دارد.

در همین حال، وزارت خزانه داری آمریکا از توقف کامل دور دوم کمکهای دولتی به بانکها و شرکتهای این کشور خبر داده و طی هشداری به آنها اعلام کرده است: مدیران بانکها و شرکتهایی که از دولت تقاضای کمک مالی کنند، اخراج می شوند.

جنرال موتور بعد از تویوتا دومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان است که در سراسر کشورهای دنیا 244 نیرو دارد و سالانه بیش از 18 میلیون انواع خودرو تولید می کند.

براساس اعلام شرکت خودروسازی جنرال موتور آمریکا، این شرکت از دسامبر 2007 تاکنون در پی وقوع بحران اقتصادی آمریکا، 32 هزار نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. این شرکت قصد دارد 20 هزار نفر دیگر از کارگران خود را به دلیل وخیم تر شدن اوضاع مالی اخراج کند.