مسیرنماهای رنگی اعلام وضعیت ترافیک در تهران نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با اعلام این مطلب افزود: مسیرنمای میدان هفت تیر که به عنوان مرجعی مطمئن مورد استفاده اغلب رانندگانی که از این محل عبور می کنند قرار گرفته، همزمان چند معبر اصلی متصل به این میدان که با رنگهای مختلف ترافیک این معابر را مشخص کرده، نشان می دهد.

مهندس حجت الله بهروز اظهار کرد: در این مسیرنما وضعیت ترافیک بزرگراه شهید مدرس نشان داده شده و همزمان وضعیت بزرگراههای منتهی به آن از جمله شهید چمران، شهید همت، شهید صدر و رسالت به چند رنگ نمایش داده می‌شود که رانندگان می توانند با توجه به این تصاویر رنگی در بزرگراه شهید مدرس مناسب ترین مسیر را انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات این مسیرنما با استفاده از اطلاعات مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران به صورت لحظه ای تغییر می کند، اضافه کرد: «رنگ سبز» به معنای ترافیک روان، «رنگ زرد» به معنای اختلال در حرکت، «رنگ نارنجی» به معنای ترافیک سنگین و «رنگ قرمز» نیز به معنای ترافیک بسیار سنگین است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از مسیرنماهای رنگی با توجه به هدایت خودروها به مسیرهای کم ترافیک و در نتیجه کاهش مصرف سوخت به عنوان یکی از مصادیق عملی «اصلاح الگوی مصرف» نام برد و تصریح کرد: با این اقدام نه تنها از اتلاف وقت شهروندان که مهمترین دارایی آنها به شمار می آید به مقدار قابل توجهی کاسته می‌شود، بلکه در مصرف سوخت نیز به میزان قابل ملاحظه ای صرفه جویی می شود.

بهروز در پایان با تاکید بر اینکه حرکت به سمت هوشمندسازی ترافیک و کنترل هوشمند عبور و مرور از جمله اهداف مدیریت شهری در سال 88 تعیین شده، گفت: مسیرنماهای رنگی از طریق اطلاع رسانی به رانندگان از آخرین وضعیت معابر پر حجم، بخشی از ترافیک را به معابر کم حجم منتقل کرده و در ساعات اوج ترافیک نیز حجم زیادی از خودروها را از محورهای پر تردد به معابر کم تردد هدایت می کنند.