مبادلات تجاری کشورهای اسلامی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان صبح امروز در دیدار با هیئت تجاری و بازرگانی پاکستان و سیستان و بلوچستان گفت: وابستگی فرهنگی و دینی سبب شده جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای تامین نیازهای خود همکاری نزدیک و صمیمی با یکدیگر داشته باشند.

وی افزود: ایران کشوری وسیع دارای نیازهای گسترده و تولید های متنوع است که باید به این مقوله توجه ویژه ای شود.

آزاد یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نزدیکتر شدن دو کشور همسایه، تفاهمنامه های اقتصادی زیادی برای توسعه ارتباطات بین دو کشور امضا شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: اکنون نیز با گذشت 30 سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی برخی موانع در راه تجارت پاکستان و ایران وجود دارد که مسئولان برای رفع آنها در تلاش هستند.

علی محمد آزاد، سرمایه گذاری در مرزها، ایجاد بازارچه های مرزی و ساخت جاده را از گامهای مهم نظام جمهوری اسلامی برای گسترش تبادلات مرزی برشمرد.

وی از مسئولان کشور پاکستان خواست تا در راستای خدمات ارائه شده جمهوری اسلامی ایران و تفاهمهای امضا شده اقدامهای لازم را انجام دهند.

استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: مسئولان پاکستانی برای توسعه زیر ساختهای موافقت نامه های انجام شده اقدام مؤثرتری انجام دهند.

آزاد عنوان کرد: با راه اندازی خط راه آهن زاهدان - کرمان آینده روشن در انتظار سیستان و بلوچستان و پاکستان است.

وی اعلام کرد: فعالان اقتصادی کشورهای همسایه می توانند با استفاده از این خط راه آهن که ارزان تر و مطمئن تر است ارتباط ریلی خود را با اروپا و برخی کشورهای آسیایی برقرار کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان از دولت پاکستان خواست تا با توجه به تعهدنامه های قبلی هر چه زودتر تعمیر خط ریلی میرجاوه تا کویته پاکستان را برای افزایش حرکت قطارها انجام دهد.

فعالان اقتصادی بخشهای مختلف چهار ایالت پاکستان با هدف توسعه روابط اقتصادی به سیستان و بلوچستان ایران سفر کرده اند.