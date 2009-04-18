به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید موسی موسوی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز ارتش که در میدان آزادی سنندج برگزار گردید، اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز در ایران اسلامی مرهون حضور نیروهای مسلح مقتدر و تواناست.

وی ادامه داد: نیروی های مسلح در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سلاح ایمان و تقوا و با عمل به فرامین مقام معظم رهبری توانسته اند به عنوان الگوی نمونه و ویژه در جهان مطرح شوند و این حضور آگاهانه باعث شده تا ایران اسلامی به عنوان کشوری مقتدر و توانا بتواند به نحو احسن از تمامیت ارزی و استقلال خود دفاع کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان یادآور شد: یکی از بارزترین ویژگیهای ارتش جمهور اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان تکیه بر سلاح ایمان و تقواست و این ویژگی باعث شده تا ارتش ما در جریان هشت سال دفاع مقدس و دوشادوش سایر نیروهای مسلح بتواند با تمامی توان از تمامیت ارزی ایران اسلامی دفاع و در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادگی نماید.

حجت الاسلام موسوی گفت: در جهان امروز بر کسی یوشیده نیست که دشواری ها و جنگ طلبی های استکبار به پشتوانه نیروهای مسلح به وقوع می پیوندند که این گونه اقدامات باعث به وجود آمدن کشت و کشتارهای فراوان و زخمی و مصدوم شدن هزاران بی گناه در کشورهای مختلف شده است.

وی با اشاره به سه ویژگی بارز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: تعامل و مردمی بودن، عمل به فرامین مقام معظم رهبری و بهره گرفتن از سلاح ایمان و جهاد از جمله سه ویژگی برجسنه نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستانیادآور شد: شتاب نیروهای مسلح برای دست یابی به فناوری های نوین در عرصه های مختلف دفاعی بسیار خوب و مطلوب است و خوشبختانه هر روز اخبار جدیدی از کشف و اختراعات نوین در این حوزه منتشر می شود.

در ادامه این مراسم یگان های نمونه ارتش و سایر نیروهای مسلح مستقر در استان کردستان توان رزمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.