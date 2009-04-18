الزام استفاده از کارگران ماهر برای ساخت و سازها در نیمه دوم امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدصباح الدین متقی با اشاره به نقش کارگران در کیفیت ساخت و سازها گفت: کارگران محور ساخت و ساز در ساختمانها هستند و 80 درصد بخش اجرایی این کار بر عهده کارگران است .

وی با بیان این که کارگران باید دارای مهارت فنی برای این کار باشند ، اظهار کرد : در این راستا با هماهنگی سازمانهای مربوطه در نظر داریم تا بخش کارگری ساختمان و معماران تجربی را ساماندهی کرده تا این افراد با مهارت لازم و گواهی این کار به ساخت و ساز بپردازند .

متقی از تشکیل بنگاه کارگری خبر داد و افزود: با سازمان فنی و حرفه ای هماهنگی شده است تا کارگران سطح شهر ساماندهی شوند و با تشکیل بنگاه کارگری، این افراد آموزش ببینند و همچنین تعداد زیادی از معماران تجربی نیز در این زمینه انتخاب و کار خود را ادامه دهند .

وی با بیان اینکه مقدمات انجام این کار فراهم شده است ، ابراز امیدواری کرد تا استفاده از کارگران با مهارت فنی در نیمه دوم امسال به مناطق 22 گانه شهر تهران ابلاغ شود.

به گفته متقی استفاده از کارگان ماهر، ابتدا برای ساختمانهای بالاتر از 12 طبقه آغاز می شود و با ادامه آن به ترتیب همه ساختمانها با استفاده از کارگران با مهارت فنی ساخته خواهد شد .

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران همچنین در مورد عملیات بهسازی و مناسب سازی معابر شهر تهران گفت: امسال نیز عملیات مناسب سازی معابر با دقت تمام و با رعایت استاندارد این کار، در معابر شهر انجام می شود.

وی افزود: مناسب سازی بخش زیادی از خیابان ایرانشهر، انقلاب و ولیعصر(عج) انجام شده است و درصد باقی مانده آن نیز در حال انجام است و امسال با عملیات بهسازی محورهای اصلی، مناسب سازی معابر فرعی و غیر محوری نیز آغاز می شود.