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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

هفته هفدهم لیگ برتر امارات/

گل میداودی الاهلی را پیروز کرد / برتری الجزیره و الوحده

گل میداودی الاهلی را پیروز کرد / برتری الجزیره و الوحده

تیم فوتبال الاهلی با گلزنی میلاد میداودی در دقایق پایانی دیدار با الخلیج به صدرنشینی خود در مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شب گذشته تیم فوتبال الاهلی به دیدار الخلیج رفت و در حالیکه تا دقیقه 90 با نتیجه تساوی 2 بر2 مقابل قعرنشین جدول رده بندی متوقف شده بود با گلزنی میلاد میداودی به برتری رسید. برای الاهلی در این بازی محمد فوزی (3)، یوسف جابر (30 - پنالتی) و میلاد میداودی (90) گلزنی کردند و گل‌های تیم الخلیج توسط عباس مویوا لاوال (40 - پنالتی) و محمد مال الله (47) به ثمر رسید. این سومین گل میداودی در فصل جاری لیگ امارات بود. الاهلی با این پیروزی 42 امتیازی شد و به صدرنشینی خود در مسابقات فوتبال لیگ برتر ادامه داد.

در دیگر دیدار شب گذشته تیم فوتبال الجزیره در مصاف با الشارجه با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید. گلزنان الجزیره در این بازی عبدالله موسی (2)، فرناندو بایانو (10)، مشعل عبدالوهاب (33 - گل به خودی) و سلطان المنهالی (56) بودند و زننده تک گل الشارجه نیز آندرسون بود که در دقیقه 67 دروازه تیم میزبان را گشود. الجزیره با این پیروزی 39 امتیازی شد و در فاصله سه امتیازی الاهلی صدرنشین باقی ماند.

نتیجه دیدارهای آغازین هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:
* الوحده 3 - الظفره 2
گل‌ها: مطر کولی (3)، آندری لوسیانو سیلوا (78) و سعید سالم الکثیری (81) برای الوحده و محمد عبدالقادر کوبادجا (40) و توفیق زراره (88) برای الظفره

* النصر 2 - الشباب 2
گل‌ها: یونس احمد (67) و محمد عمر (77) برای النصر و موسی وینجوسی (2) و محمد ناصر (82) برای الشباب

* الجزیره 4 - الشارجه یک
گل‌ها: عبدالله موسی (2)، فرناندو بایانو (10)، مشعل عبدالوهاب (33 - گل به خودی) و سلطان المنهالی (56) برای الجزیره و آندرسون (67) برای الشارجه

* الخلیج 2 - الاهلی 3
گل‌ها: عباس مویوا لاوال (40 - پنالتی) و محمد مال الله (47) برای الخلیج و محمد فوزی (3)، یوسف جابر (30 - پنالتی) و میلاد میداودی (90) برای الاهلی

جدول رده بندی لیگ برتر امارات:
1- الاهلی 42 امتیاز
2- الجزیره 39 امتیاز
3- العین 32 امتیاز
4- الوحده 24 امتیاز
5- الشباب 22 امتیاز
6- النصر 21 امتیاز
7- الوصل 20 امتیاز
8- عجمان 18 امتیاز- تفاضل گل 9-
9- الشارجه 18 امتیاز- تفاضل گل 10-
10- الظفره 17 امتیاز
11- الشعب 14 امتیاز
12- الخلیج 11 امتیاز

هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* الوصل - الشعب
* عجمان - العین

کد مطلب 862240

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