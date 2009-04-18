گل میداودی الاهلی را پیروز کرد / برتری الجزیره و الوحده

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شب گذشته تیم فوتبال الاهلی به دیدار الخلیج رفت و در حالیکه تا دقیقه 90 با نتیجه تساوی 2 بر2 مقابل قعرنشین جدول رده بندی متوقف شده بود با گلزنی میلاد میداودی به برتری رسید. برای الاهلی در این بازی محمد فوزی (3)، یوسف جابر (30 - پنالتی) و میلاد میداودی (90) گلزنی کردند و گل‌های تیم الخلیج توسط عباس مویوا لاوال (40 - پنالتی) و محمد مال الله (47) به ثمر رسید. این سومین گل میداودی در فصل جاری لیگ امارات بود. الاهلی با این پیروزی 42 امتیازی شد و به صدرنشینی خود در مسابقات فوتبال لیگ برتر ادامه داد.

در دیگر دیدار شب گذشته تیم فوتبال الجزیره در مصاف با الشارجه با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید. گلزنان الجزیره در این بازی عبدالله موسی (2)، فرناندو بایانو (10)، مشعل عبدالوهاب (33 - گل به خودی) و سلطان المنهالی (56) بودند و زننده تک گل الشارجه نیز آندرسون بود که در دقیقه 67 دروازه تیم میزبان را گشود. الجزیره با این پیروزی 39 امتیازی شد و در فاصله سه امتیازی الاهلی صدرنشین باقی ماند.

نتیجه دیدارهای آغازین هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* الوحده 3 - الظفره 2

گل‌ها: مطر کولی (3)، آندری لوسیانو سیلوا (78) و سعید سالم الکثیری (81) برای الوحده و محمد عبدالقادر کوبادجا (40) و توفیق زراره (88) برای الظفره

* النصر 2 - الشباب 2

گل‌ها: یونس احمد (67) و محمد عمر (77) برای النصر و موسی وینجوسی (2) و محمد ناصر (82) برای الشباب

* الجزیره 4 - الشارجه یک

گل‌ها: عبدالله موسی (2)، فرناندو بایانو (10)، مشعل عبدالوهاب (33 - گل به خودی) و سلطان المنهالی (56) برای الجزیره و آندرسون (67) برای الشارجه

* الخلیج 2 - الاهلی 3

گل‌ها: عباس مویوا لاوال (40 - پنالتی) و محمد مال الله (47) برای الخلیج و محمد فوزی (3)، یوسف جابر (30 - پنالتی) و میلاد میداودی (90) برای الاهلی

جدول رده بندی لیگ برتر امارات:

1- الاهلی 42 امتیاز

2- الجزیره 39 امتیاز

3- العین 32 امتیاز

4- الوحده 24 امتیاز

5- الشباب 22 امتیاز

6- النصر 21 امتیاز

7- الوصل 20 امتیاز

8- عجمان 18 امتیاز- تفاضل گل 9-

9- الشارجه 18 امتیاز- تفاضل گل 10-

10- الظفره 17 امتیاز

11- الشعب 14 امتیاز

12- الخلیج 11 امتیاز

هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* الوصل - الشعب

* عجمان - العین