بغداد عرصه حضور منافقین را در عراق تنگ تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، وزارت حقوق بشر عراق تاکنون با دو هزار و 600 تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین ساکن در اردوگاه اشرف واقع در شمال عراق دیدار کرده است و به آنان دو گزینه یکی بازگشت به ایران و دیگر انتخاب اقامت در کشور سوم را پیشنهاد کرده است.

به گزارش این روزنامه بعد از دیدار صورت گرفته بین مسئولان وزارت رسیدگی به حقوق بشر در عراق با اعضای گروهک تروریستی منافقین برخی از آنان با قبول پیشنهاد ارائه شده از بازگشت به اردوگاه اشرف خودداری کردند.

به گفته این منبع، وزارت حقوق بشر عراق از ماه گذشته میلادی مارس تاکنون دیدارهای خاص و جداگانه ای را با تروریست های منافق به منظور ارائه پیشنهادات فوق انجام داد که تا روز چهارشنبه گذشته یعنی 15 آوریل 2009 موفق به دیدار با دو هزار و 600 تن از اعضای این گروهک تروریستی شد.

اردوگاه اشرف در استان دیاله عراق سه هزار نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران ضمن همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث، جنایتهای فراوانی نیز بر ضد ملت عراق مرتکب شد.

دراین حال اخیرا مقامات عراقی خواستار تشکیل کمیته مشترک ایرانی و عراقی برای رسیدگی به حل مشکل منافقین در خاک عراق شدند.

همچنین اخیرا پایگاه اینترنتی نهرین نت به نقل از منابع آگاه در کشورهای حوزه خلیج فارس نوشت : نزدیک به 100 تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین با ورود به خاک امارات از اقلیت ایرانی های مستقر در این کشور از جمله اعضای سفارت ایران، تاجران و کارگران و جهانگردان ایرانی جاسوسی می کنند.