هرگز با حجاب زنان مسلمان ایتالیا مخالفت نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار الخلیج، جولیانو آماتو وزیر کشور ایتالیا از حضرت مریم (س) به عنوان یکی از پاکترین زنانی که تاریخ آن را شناخته یاد کرد و افزود: او یکی از 4 زنی است که در میان انسانها به تکامل رسیده است. این مسئله در قرآن کریم و احادیث حضرت محمد (ص) به کرات آورده شده است.

وی پیش از این با ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی این کشور مخالفت کرده بود.

بحث حجاب از سال 2004 زمانی که فرانسه قانون منع حجاب در مدارس و نهادهای دولتی را تصویب و اجرا کرد، به بحث داغ غرب تبدیل شده است، از آن زمان تا کنون چندین کشور اروپایی از الگوی فرانسه پیروی کرده اند. اما به گفته وزیر کشور ایتالیا قانون اساسی ایتالیا آزادی دینی را تضمین کرده است.

اسلام حجاب را به عنوان اصل واجب پوشش برای زنان مسلمان در نظر گرفته و برخلاف باورهای نادرست غربی، حجاب را به مثابه نماد دینی که تعلقات دینی فرد را نشان می دهد تلقی نمی کند.

بر اساس آمار غیر رسمی، ایتالیا دارای جمعیت 2/1 میلیونی مسلمان است که حدود 20 هزار نفر آنها را تازه مسلمانان ایتالیایی تشکیل می دهند.