30 هزار کودک بوشهری مفاهیم مذهبی را فرا گرفتند

غلامعلی قادریان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: آموزش احکام و احادیث، آموزش وضو و شیوه صحیح قرائت نماز از مهمترین آموزش هایی بود که در سال گذشته به کودکان استان آموزش داده شد.

وی اظهار داشت: به منظور تعمیق و اثر گذاری آموزش های ارائه شده برنامه های همچون برپایی قصه های قرآنی و نماز ، اجرای نمایش عروسکی قصه های قرآنی، دیدار بچه ها با ائمه جمعه شهرستانهای مختلف، برپایی ایستگاه های مختلف نقاشی در مصلی های نماز جمعه و شرکت آنان در نماز جماعت و برپایی مسابقه اذان گویی منادیان نور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ایجاد انگیزه میان کودکان جهت آموزش های قرآنی همواره مورد توجه بوده است ، گفت : به همین لحاظ با برگزاری مسابقات مختلف شامل مسابقه کتابخوانی ، اجرای نمایش های خلاق ، تحقیق و پژوهش در نماز و نشریه دیواری سعی شد با معرفی افراد برتر زمینه ایجاد انگیزه در میان کودکان را بالا ببریم.

قادریان برگزاری دوره های آموزشی توسعه و ترویج فرهنگ نماز برای کارکنان را از دیگر برنامه های سال قبل عنوان کرد و افزود: در سال گذشته برای 34 نفر از کارکنان کانون این دوره برگزار شد که امیدواریم امسال نیز بتوانیم برای سایر نیروها این دوره را برگزار نماییم .

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر یادآور شد : مراکز فرهنگی هنری جم ، اهرم ، کاکی ، دالکی ، برازجان ، دیر ، خورموج ، کنگان ، گناوه و دیلم در سال گذشته به عنوان فعال ترین مراکز قرآنی استان بوده اند.