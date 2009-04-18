20 روستای تنگستان سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، مهدی احمدی صبح شنبه در جریان بازدید از طرح هادی روستای پهلوان کشی اظهار داشت: در این تعداد روستا هزار و650 نفر از سند مالکیت روستایی برخوردار شده اند.

وی افزود: با صدور سند مالکیت زمین به روستاییان علاوه بر ارزش افزوده زمینهای آنان، موجب کاهش درگیری ها میان روستاییان خواهد شد.

احمدی با بیان اینکه تهیه طرح‌ هادی روستایی در هفت روستای این شهرستان در حال انجام است، ادامه داد: اجرای طرح هادی روستایی در روستاهای بالای 500 نفر جمعیت و روستاهای دارای دهیاری صورت می گیرد.

وی یادآور شد: در سال گذشته شش میلیارد و 500 میلیون ریال برای اجرای طرحهای هادی در 11 روستای تنگستان هزینه شد.

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تنگستان گفت: اجرای طرح هادی باعث زیباسازی محیط شده و نقش مهمی در توسعه و عمران روستاها دارد.