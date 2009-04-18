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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

جشنواره مطبوعات اصفهان باید رایگان برگزار شود

جشنواره مطبوعات اصفهان باید رایگان برگزار شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه مشکل بودجه از دلایل عدم برگزاری جشنواره مطبوعات اصفهان در سال جاری است، گفت: جشنواره مطبوعات اصفهان باید رایگان برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر اصفهان افزود: نمایشگاه بینالمللی متعلق به شهرداری است که با توجه به اینکه برگزاری نمایشگاه مطبوعات امری فرهنگی محسوب می شود این جشنواره باید رایگان برگزار شده و مسئولان نمایشگاه بینالمللی از مطبوعات پولی نگیرند.

حاج رسولیها با اشاره به اینکه در حال حاضر نمایشگاه بین المللی یک دهم اجاره خود برای انجام کارهای فرهنگی به شهرداری پرداخت میکند، تصریح کرد: در صورتی که آنان بخواهند کارهای اقتصادی انجام دهند ما نیز با آنان اقتصادی برخورد خواهیم کرد.

مشکل اصلی متروی اصفهان خرید واگن تامین اعتبارات است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: خرید واگن و تامین اعتبارات مشکل اصلی سد راه تکمیل متروی اصفهان است.

حاج رسولیها ادامه داد: تا کنون مبلغی بالغ بر 600 میلیارد تومان هزینه مترو شده و تا پایان سال جاری نیز خط یک متروی اصفهان تمام خواهد شد.

وی با اشاره به آلودگیهای موجود در اصفهان تصریح کرد: در صورت پیش رفت این روند آلودگی هوای شهر اصفهان در سال آینده مشکلزا خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: باید تغییر ساختار حمل و نقل را در سال جاری ملاک عمل خود قرار داده که اولویت اصلی اصلاح الگوی مصرف به شمار می رود.

کد مطلب 862280

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