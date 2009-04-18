جشنواره مطبوعات اصفهان باید رایگان برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولی ها پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر اصفهان افزود: نمایشگاه بین المللی متعلق به شهرداری است که با توجه به اینکه برگزاری نمایشگاه مطبوعات امری فرهنگی محسوب می شود این جشنواره باید رایگان برگزار شده و مسئولان نمایشگاه بین المللی از مطبوعات پولی نگیرند.

حاج رسولی ها با اشاره به اینکه در حال حاضر نمایشگاه بین المللی یک دهم اجاره خود برای انجام کارهای فرهنگی به شهرداری پرداخت می کند، تصریح کرد: در صورتی که آنان بخواهند کارهای اقتصادی انجام دهند ما نیز با آنان اقتصادی برخورد خواهیم کرد.

مشکل اصلی متروی اصفهان خرید واگن تامین اعتبارات است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: خرید واگن و تامین اعتبارات مشکل اصلی سد راه تکمیل متروی اصفهان است.

حاج رسولی ها ادامه داد: تا کنون مبلغی بالغ بر 600 میلیارد تومان هزینه مترو شده و تا پایان سال جاری نیز خط یک متروی اصفهان تمام خواهد شد.

وی با اشاره به آلودگی های موجود در اصفهان تصریح کرد: در صورت پیش رفت این روند آلودگی هوای شهر اصفهان در سال آینده مشکلزا خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: باید تغییر ساختار حمل و نقل را در سال جاری ملاک عمل خود قرار داده که اولویت اصلی اصلاح الگوی مصرف به شمار می رود.