به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نزدیک به جنبش امل لبنان به روزنامه الانباء چاپ کویت در باره بحران به وجود آمده بین حزب الله و مصر گفت : از آنجایی که کشورهای عربی و اسلامی از مواضع مصر در قبال مسئله غزه دلگیر و رنجیده خاطر شده اند، مصر توان مقابله طولانی مدت با حزب الله را ندارد.

این درحالی است که اخیرا شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به اقدامات اخیر مصر اعلام کرد : دولت مصر می خواهد از طریق مطرح کردن موضوع "سامی شهاب" یکی از مبارزان حزب الله ، این جنبش را در عرصه انتخابات آتی پارلمانی این کشور در تنگنا قرار دهد که این مسئله هیچ تاثیری بر گروه 8 مارس نخواهد گذاشت.

وی درادامه خاطر نشان کرد : هدف مصر از این اقدام همچنین انتقام گرفتن از موضعگیری های حزب الله درجریان جنگ 22 روزه اسرائیل علیه مردم بیگناه غزه است.

چندی پیش دادستان کل مصر در همسویی با سیاستهای خصمانه حکومت این کشور بر ضد مقاومت لبنان، اتهامات بی اساسی را بر ضد رهبران این جنبش مطرح کرد.

حکومت مصر پس از آنکه نشست اخیر سران عرب در دوحه سبب تشدید انزوای این کشور از زمان جنگ بیست و دو روزه رژیم صهیونیستی بر ضد نوار غزه به سبب همسویی با این رژیم شد، با طرح اتهامات خصمانه بر ضد جنبش مقاومت حزب الله لبنان سیاست فرار رو به جلو را در پیش گرفته است.

دادستان مصر حزب الله را به برنامه ریزی برای انجام آنچه عملیات خصمانه در داخل کشور توصیف کرده و آموزش عناصر انجام این عملیات متهم کرده است.