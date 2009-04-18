به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد برابر با آمار فدراسیون مبارزه با قاچاق محصولات سمعی‌بصری در ایتالیا فروش ناشی از کپی‌های غیرمجاز در سال 2008 در ایتالیا رقمی در حدود 438 میلیون دلار (332 میلیون یورو) بود.

همچنین تخمین زده می‌شود قاچاق فیلم‌ها حدود 250 هزار فرصت شغلی را با خطر مواجه کند. برابر با آمار فدراسیون مبارزه با قاچاق محصولات سمعی‌بصری در ایتالیا، قاچاق فیلم‌ها در این کشور به سه دسته تقسیم می‌شود:

قاچاق فیزیکی نظیر کپی غیر مجاز نسخه‌های دی‌وی‌دی که پارسال 17 درصد از قاچاق تولیدات سینمایی را شامل شد، قاچاق آنلاین / دیجیتال نظیر دریافت و ذخیره از اینترنت (21 درصد) و قاچاق غیر مستقیم مانند هدایا یا دیدن فیلم‌های قاچاق (24 درصد).

این تحقیق در عین حال نشان می‌دهد 32 درصد ایتالیایی‌ها یعنی تقریبا 16 میلیون از کل کل جمعیت این کشور در 12 ماه گذشته از نسخه‌های قاچاق استفاده کرده‌اند. ضمنا بیش از 60 درصد از افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی – حدود 2038 نفر 15 سال به بالا - می‌دانند قاچاق فیلم یک جرم است.