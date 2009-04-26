قیمت کاغذ همچنان روند نزولی دارد

منصور حاج آخوندیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: بیشترین افت قیمت مروبط به مقوا است که حدود 35 درصد کاهش قیمت داشته است. قیمت کاغذ هم 10درصد کاهش یافته است.

وی افزود: کاهش قیمتها که از اوایل بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است ریشه در بحران اقتصادی جهان دارد که انتظار می‌رود با ورود محصولات وارداتی جدید بازهم شاهد کاهش قیمت کاغذ در کشور باشیم.

حاج آخوندیان در ادامه عنوان کرد: در اروپا کاغذ با افت قیمت مواجه شده است اما هنوز اجناس ارزان وارد کشور نشده است و کاهش قیمتها عمدتا به دلیل ترس تاجران کاغذ و خارج کردن کاغذها از انبار بوده است. بنابراین برای کاهش چشمگیر قیمتها باید منتظر بمانیم تا محصولات ارزان قیمت وارد کشورشود.

رئیس صنف اتحادیه کاغذ و مقوا فروشان ادامه داد: از اواخر اردیبهشت محصولات ارزان قیمت وارد بازار خواهد شد که ورود این محصولات کاهش قیمت انواع کاغذ و مقوا را به دنبال دارد.

وی در پایان کاهش چشمگیر قیمتها را مربوط به مقوا به ویِژه مقوای گلاسه خواند واذعان کرد: بیشترین کاهش قیمت مربوط به مقوا گلاسه یک رویه است که 35 درصد کاهش قیمت داشته است.

