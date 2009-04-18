دروازه بان هم حق اشتباه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه تساوی 4 بر 4 مقابل لیورپول در استمفوردبریج متوقف شد. این در حالی است که چک در این دیدار عملکرد نامطلوبی داشت.

اخیرا شایعه شده که مسئولان باشگاه چلسی در نظر دارند هیورلیو گومز، دروازه بان پرتغالی تاتنهام، را جایگزین این دروازه بان کنند.



هیدینک سرمربی تیم فوتبال چلسی که تا پایان این فصل از رقابت ها با این تیم قرارداد دارد، با رد این شایعات گفت: پتر دروازه بان باهوشی است. او می داند که در بازی با لیورپول در یکی، دو صحنه عملکرد اشتباهی داشت اما یک دروازه بان حق اشتباه دارد. او با یک لبخند بزرگ، از تمرین و کار مداوم لذت می برد.