اعلام نتایج آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در هفته جاری

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج آزمون کتبی این نوع پذیرش که دومین دوره خود را طی می کند در این هفته اعلام می شود و آزمون شفاهی نیز در 31 اردیبهشت برای پذیرفته شدگان آزمون کتبی برگزار می شود.
وی یادآور شد: دومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی روز چهارشنبه 14 اسفند 87 با رقابت حدود 200 داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: تعیین ظرفیت نهایی پذیرش منوط به ارزیابی توانمندی داوطلبان است اما حداکثر 20 نفر در این دوره پذیرش می شوند.
کشاورز اظهار داشت: هدف از پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی را جذب فارغ التحصیلان کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی های بالا در رشته پزشکی، ارتقای سطح فارغ التحصیلان پزشکی و افزایش انگیزه در فراگیران این رشته است.
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