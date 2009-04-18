نرخ بیکاری 11.5 درصدی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس انجس تایمز، پتی رابرت سخنگوی دپارتمان توسعه کار آمریکا با علام وخیم تر شدن وضیت شغلی این کشور در ماه مارس افزود: بیش از 2 میلیون و 80 هزار نفر در ماه مارس در این کشور بیکار شدند و نرخ بیکاری در برخی ایالات از جمله کالیفرنیا و سانفرانسیسکو دورقمی شد.

وی افزود: این شرایط بیکاری در آمریکا را می توان با بحران اقتصادی این کشور در سال 1971 مقایسه کرد که نرخ بیکاری از 11.7 درصد فراتر رفت.

" کریس ترونبرگ" کارشناس اقتصادی در آمریکا اعلام کرد: در خوشبینانه ترین حالت احیای اقتصادی آمریکا در سال 2010 تنها نرخ رشد بیکاری را تقلیل می دهد، ولی قادر به کنترل و توقف کامل روند صعودی شمار بیکاران نیست.

این در شرایطی است که بر اساس آمار دولت آمریکا نرخ کل بیکاری این کشور در ماه مارس به 8.5 درصد رسید که در مقایسه با 8.1 درصد ماه فوریه با رشد مواجه بوده است.