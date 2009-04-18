تلاش گروه های فلسطینی برای به اسارت گرفتن نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومجاهد اظهار داشت: آزادی اسیران از اولویت های مقاومت فلسطین به شمار می رود.

وی در یک کنفرانس خبری تصریح کرد: مقاومت از درخواست های عادلانه خویش مبنی بر آزادی اسیرانی که محکوم به زندان ابد یا سال های طولانی هستند چشم پوشی نخواهد کرد و دشمن صهیونیست نخواهد توانست در این زمینه از مقاومت باج خواهی کند.

وی با بیان این مطلب افزود: مسئله اسرا مسئله مقاومت و ملت فلسطین است و مقاومت علی رغم بیزاری دشمن اشغالگر، برای آزادی اسیران فلسطینی تلاش خواهد کرد.

ابومجاهد در ادامه از ملت فلسطین خواست تا در زمینه های مختلف از جمله اطلاع رسانی و حقوقی و نیز در سطوح عربی و بین المللی موضوع اسیران فلسطینی و درد و رنج های آنها را مطرح کنند.

سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین همچنین از گروه های فلسطینی خواست تا برای اسارت گرفتن بیشتر نظامیان صهیونیست تلاش کنند زیرا دشمن اشغالگر تنها زبان زور را می فهمد و اسیران فلسطینی جز از طریق عملیات تبادل اسرا آزادی شان را به دست نخواهند آورد.

وی در بخش دیگر سخنان خود به تلاش های ناکام دشمن صهیونیست در پایان بخشیدن به پرونده "گلعاد شالیت" به روش هایی غیر از تبادل اسرا هشدار داد.

گلعاد شالیت ژوئن 2006 توسط مبارزان فلسطینی به اسارت گرفته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 11 هزار اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی قرار دارند که در میان آنها زنان، کودکان و نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین نیز به چشم می خورند.