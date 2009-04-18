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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

شهردار منطقه 7:

بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا اردیبهشت امسال تکمیل می شود

بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا اردیبهشت امسال تکمیل می شود

شهردار منطقه هفت از عملیاتی شدن 90 درصد پروژه بزرگراه شهید صیاد شیرازی خبر داد و گفت: این پروژه تا اردیبهشت امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی به عملیاتی شدن سه پروژه مهم در حیطه این منطقه تا نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: بازگشایی خیابان مطهری، صیاد شیرازی و شروع به تملک ادامه مسیر خیابان شهید مدنی (نظام آباد) و بخشی از اتوبان امام علی (ع) به طور ویژه در برنامه های شهرداری دنبال می شود.

وی ادامه داد: اولویت اصلی شهرداری منطقه هفت، بازگشایی خیابان مطهری و اتصال آن به بزرگراه شهید صیاد شیرازی است که تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک خیابان شریعتی، سهرودی شمالی و پل سید خندان دارد.

عبداللهی افزود: با اتصال خیابان مطهری به بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شاهد کاهش مصرف بنزین خودروها و بار ترافیکی خواهیم بود.

به گفته شهردار منطقه هفت، بزرگراه شهید صیاد شیرازی کمتر از چند ماه دیگر بازگشایی خواهد شد.

وی اظهارداشت: تا کنون 60 درصد از تملک املاک تقاطع خیابان شیخ صفی تا خیابان کاج انجام شده و 90 درصد پروژه بزرگراه شهید صیاد شیرازی (اتوبان شهید چمران-شهید بابایی) عملیاتی شده است.

کد مطلب 862317

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