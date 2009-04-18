رفع مشکلات فرهنگی نیازمند اقدامات ریشه‌ ای و مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت‌الاسلام صدوقی صبح شنبه در دیدار با استاندار یزد و معاونان استاندار ضمن تقدیر از خدمات و تلاشهای مسئولان ارشد استان در سال گذشته خواستار انجام اقدامات ریشه‌ ای و مستمر در مقوله‌ های فرهنگی شد و با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان در زمینه‌ های گوناگون اظهار داشت: باید در همه امور به انجام کارهای اساسی و زیربنایی توجه شود تا شاهد رشد و اعتلای هر چه بیشتر استان دارالعباده یزد باشیم.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: مسئولان اجرایی استان همچون گذشته با رعایت قانون و برگزاری انتخاباتی سالم، زمینه حضور پرشور مردم در این انتخاب سرنوشت ساز را فراهم کنند.

صدوقی عنوان کرد: مردم یزد همواره در لحظه‌های سرنوشت ساز و حساس کشور در صحنه حضور داشته‌اند و این بار نیز با همکاری مسئولان شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفرهای نوروزی و حضور تعداد زیادی از گردشگران و مسافران نوروزی در استان یزد بیان داشت: استان یزد از قابلیت و جذابیتهای بالایی به منظور جذب گردشگران برخوردار است و مسئولان باید از این موقعیت به عنوان یک فرصت خوب استفاده کنند و از طرفی بر جذابیتهای شهر و استان بیفزایند.

اصلاح الگوی مصرف باید به یک فرهنگ تبدیل شود

صدوقی همچنین با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب و نامگذاری امسال به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف باید به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شده و در همه زمینه‌ ها عملیاتی شود.

وی همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه سلامت، خواستار تعامل هر چه بیشتر بخش دولتی و خصوصی در این حوزه شد.

استاندار یزد نیز در ابتدای این نشست به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته پرداخت.

پروژه‌ های راهسازی استان یزد با جدیت در حال پیگیری است

استاندار یزد با اشاره به دیدار وزیر راه و ترابری، از پیگیری پروژه ‌های کمربندی میبد - اردکان، بزرگراه یزد - سورمق و راه ‌آهن یزد - سورمق در این دیدار خبر داد.

محمدرضا فلاح زاده بیان داشت: این پروژه ها با جدیت از سوی مسئولان استان یزد در حال پیگیری است و پیش بینی می شود به زودی اقدامات اولیه در این خصوص به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی همچنین با اشاره به تدوین طرح جامع سلامت استان، حوادث ترافیکی، گرایش به مواد مخدر، مشکلات قلبی و عروقی و دیابت را از مهمترین مسائل پیش روی بخش سلامت استان عنوان کرد و خواستار ارائه نقشی فعالتر از سوی دستگاههای فرهنگی و همه بخشهای استان در تکمیل، اجرا و تحقق اهداف چشم انداز سلامت استان شد.

استاندار یزد همچنین با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات در استان یزد گفت: ایجاد 10 حوزه اصلی در شهرستانها، 10 حوزه فرعی در بخشهای استان و بیش از 700 صندوق اخذ رای در شعب گوناگون بخشی از برنامه ‌ها و اقدامات ستاد در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است.

فلاح‌ زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رضایت گردشگران و مسافران نوروزی در سفر به استان یزد در نوروز 88 افزود: بر اساس آمار ارائه شده، میزان مسافرانی که در نوروز امسال در استان یزد اقامت گزیدند، نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به بارندگی‌ های اخیر در استان یزد گفت: میزان بارندگی در کل استان تاکنون 64 میلیمتر بوده که این میزان، اندکی از میانگین بارش در استان بیشتر است.

در این دیدار همچنین گزارشی از اقدامات و خدمات بانکها و اعتبارات عمرانی، بودجه مازاد درآمد، اعتبار ماده 10 دفتر بازسازی از سفر دوم ریاست جمهوری، بودجه توازن استان، وضعیت سیمان بهروک و برخی از مسائل بودجه ‌ای ارائه شد.