به گزارش خبرنگار مهر، نلو وینگادا که پس از تمرین صبح شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: پیروزی برابر الغرافه برای ما بسیار مهم است و با کسب 3 امتیاز این دیدار گامی بلند برای صعود به مرحله بعد برخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه وضعیت سپهرحیدری و کریم باقری به طور کامل مشخص نشده است، اضافه کرد: روی این دو بازیکن شک داریم ولی امیدواریم به بازی برسند و بتوانیم از آنها مقابل الغرافه استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد شکست این تیم برابر استقلال اهواز تصریح کرد: اگر آن بازی را با پیروزی پشت سر می گذاشتیم برایمان بهتر بود و با شرایط و روحیه مطلوب تری به قطر می رفتیم اما آن تورنمنت با مسابقات لیگ تفاوت دارد و قطعا پرسپولیس در آن دیدار چهره مطلوب تری را از خود به نمایش می گذارد.

وی درمورد مسابقات جام حذفی و دیدار حساس پرسپولیس برابر سپاهان در مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها اظهار داشت: ما فعلا روی لیگ قهرمانان آسیا و بازی با الغرافه تمرکز کردیم و در مورد مسابقات بعدی پیش از آن دیدار صحبت می کنیم.

خبرنگاری پرسید آیا می توانیم نتیجه دیدار رفت مقابل الغرافه را در بازی برگشت جبران کنید که سرمربی پرسپولیس پاسخ داد: بازی کردن در آنجا شرایط متفاوتی دارد، آنها در خانه بازی می کنند و با حمایت تماشاگران خود تمام تلاششان را برای پیروزی به کار می بندند. البته اگر ما با همان تمرکز بازی رفت در آن دیدار به میدان برویم و سطح خود را بالا نگه داریم می توانیم در آنجا هم نتیجه دلخواه را به دست آوریم.

وینگادا در این خصوص اضافه کرد: البته اگر با نوع بازی و سطح عملکردمان در لیگ در آن مسابقه به میدان برویم، مقابل الغرافه با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی اضافه کرد: شکست برابر استقلال اهواز فراموش نمی شود اما باید برابر الغرافه با ارائه یک بازی قابل قبول این باخت را به بهترین شکل جبران کنیم.

وینگادا در خصوص صحبتهای عباس انصاریفرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه در صورت ناکامی وینگادا در جام حذفی با این مربی برای مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا ادامه همکاری نخواهیم داد خاطرنشان کرد: من در این مورد صحبت نمی کنم زیرا فعلا روی بازی با الغرافه تمرکز کرده ام.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در مورد مشکل به وجود آمده بین وی و نیکبخت واحدی گفت: هیچ مشکلی وجود ندارد و اگر اتفاق خاصی نیفتد و این بازیکن در شرایط خوبی قرار داشته باشد می تواند حتی در ترکیب اصلی پرسپولیس در آن دیدار به میدان برود.