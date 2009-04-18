ماشین زیستی برای ایجاد انرژی پاک تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 100 مهندس ژنتیک با استفاده از ذرات میکروسکوپی موجود در سلولهای بیولوژیکی در تلاش و رقابت برای تولید این ماشین زیستی هستند.

پشتیبانان این رقابت که اکنون 6 سال از آغاز اولین دوره آن می گذرد، امیدوارند بتوانند در انتهای این رقابت به تکنولوژی مفیدی از سلولهای بیولوژیکی دست یابند.

میگان لیزارازو - معاون رقابتهای بین المللی ماشین ژنتیکی در موسسه ام آی تی، معتقد است هدف از برگزاری چنین رقابتی بررسی امکان استفاده از قسمتهای بیولوژیکی سیستمهای زیستی برای ساخت سیستمی جدید و استفاده از این سیستمها است. به گفته وی اکثریت بر این باورند که چنین پروژه ای بسیار پیچیده بوده و امکان عملی شدن آن وجود ندارد اما هر سال سیستمی جدید در این رقابتها ارائه می شود که احتمال عملی شدن هدف این رقابتها را ممکن تر می سازد.

طی هفته اخیر آخرین گروه شرکت کننده که اکثریت آنها را دانشجویان تشکیل می دهند، برای شرکت در این رقابت ثبت نام می کنند. شرکت کنندگان از ماه ژوئن سه ماه فرصت خواهند داشت تا با استفاده از اجزا زیستی که توسط ام آی تی فراهم خواهد شد، ماشین خود را بسازند.

یکی از حامیان این رقابت موسسه علمی آمریکایی کرگ ونتر است که امیدوار است در انتها بتواند به سلولهای تولید کننده هیدروژن به منظور تأمین انرژی اتومبیلهای پاک و همچنین خلق گونه ای جدید از حیات دست پیدا کند.

بر اساس گزارش تلگراف، با این حال منتقدان بر این باورند که طی فشار چنین رقابتهایی امکان تولید سیستمهای زیستی خطرناکی وجود خواهد داشت که در این صورت کنترل چنین سیستمهایی در آینده مشکل ساز خواهد بود.