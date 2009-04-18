جشنواره "سیاه و سپید" با محوریت پیشگیری از مواد مخدر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی این جشنواره صبح امروز با حضور محسن اسلامی مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سیدجواد روشن دبیر جشنواره، فریبا ادمی مسئول جشنوارههای معاونت فرهنگی وزارت علوم و جمعی از خبرنگاران در تالار مولوی برگزار شد.
سیدجواد روشن، دبیر جشنواره در ابتدای این نشست گفت: جشنواره سیاه و سپید به همت اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اداره کل فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر از امروز تا سوم اردیبهشتماه با محوریت پیشگیری ازمصرف مواد مخدر و روانگردان در دانشگاه برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره در بخشهای تئاتر خیابانی، نمایشنامهنویسی، گرافیک، عکس، کاریکاتور و فیلم مستند، کوتاه و انیمشن برگزار می شود. هنرمندان حاضر در جشنواره سیاه و سپید دانشجو هستند یا کمتر از دو سال از زمان فارغالتحصیلی آنها گذشته است. فراخوان جشنواره آبانماه پارسال منتشر شد و پیش از این قرار بود جشنواره اسفند ماه پارسال برپا شود که به دلیل همزمانی با چند برنامه فرهنگی به امسال موکول شد.
دبیر این دوره از جشنواره در ادامه بیان کرد: آثار بخشهای مختلف در دانشگاه هنر، سوره، تهران، امیر کبیر، فرهنگسرای دانشجو و خانه هنرمندان به نمایش درمیآید. در بخش تئاتر خیابانی 11 اثر از تهران و شهرستانها و در بخش فیلم 21 اثر در بخش مسابقه، خارج از مسابقه و جنبی به نمایش درمیآید. در بخش گرافیک نیز 24 اثر، در بخش کاریکاتور 17 اثر و در بخش عکس 26 اثر به نمایش گذاشته میشود.
وی درباره داوران بخشهای مختلف جشنواره سیاه و سپید گفت: در بخش تجسمی غلامرضا نامی، جواد پویان، حمیدرضا مصیبی، در بخش نمایشنامه محمد چرمشیر، عبدالحی شماسی، محمد یعقوبی، در بخش عکس فرهاد فخریان، پیمان هوشمندزاده و مریم محمدی و در بخش فیلم لیدا فضلی، اکرم سبزعلیپور، مهرداد اسکویی، سیدعلیرضا گلپایگانی و فرشاد فرشته حکمت به داوری این اثار پرداختهاند. همچنین آئین اختتامیه جشنواره سوم اردیبهشتماه ساعت 18 در تالار فارابی دانشگاه هنر برگزار میشود.
در ادامه محسن اسلامی مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در بحث مواد مخدر، مبارزه زیاد موثر نیست و باید پیشگیری کرد. در این زمینه باید کار فرهنگی انجام داد تا به نتیجه مطلوب برسیم. متمرکز شدن روی مبارزه خیلی نتیجه ندارد. مبارزه در این مسئله جای خود را دارد، اما با کار فرهنگی میتوان از این موضوع جلوگیری کرد.
وی تاکید کرد: پیشگیری باید به صورت گفتمان مطرح شود. ما در این زمینه ابتدا جشنواره نشریات موضوعات دانشجویی را برگزار کردیم. در همین زمینه کمیتهای در وزارت علوم تشکیل شد که در راس آن امور فرهنگی وزارتخانه قرار دارد.
دکتر اسلامی ادامه داد : برای دانشجویان که تازه وارد دانشگاه شدند بستهای فراهم کردهایم تا بتوانیم آنها را با مشکلات و عوارض مواد مخدر و روانگردان آشنا کنیم. از سوی دیگر از حدود دو سال پیش با همکاری ناجا بستهای از انواع مواد مخدر تهیه کرده و در کارگاههای آموزشی و در خوابگاهها با حضور استادان، دانشجویان را با این مواد آشنا کرده و عوارض آن را گوشزد کردیم.
در ادامه فریبا ادمی مسئول جشنوارههای معاونت فرهنگی وزارت علوم گفت: از طریق تئاتر و سینما میتوان مفاهیمی درباره پیشگیری از مصرف مواد مخدر را به مردم و دانشجویان منتقل کرد. در این زمینه باید برنامهریزی کرده و راهکارهای اجرایی ارائه دهیم. دانشجویان به عنوان آیندهسازان میتوانند کمکهایی زیادی در این زمینه به جامعه کنند.
اسلامی در بخش دیگر نشست در پاسخ به سوالی درباره بودجه این جشنواره گفت: این گونه جشنوارههای بودجه زیادی نمیخواهند و بودجه برپایی آن خللی در برگزاری جشنوارههای دیگر ایجاد نمیکند.
وی همچنین درباره مشکلات برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی، گفت: دانشگاه هنر میزبان اصلی این جشنواره است. حدود سه سال پیش اختلافاتی به وجود آمد و برگزاری این جشنواره به وزارت علوم سپرده شد، اما من از دانشگاه هنر خواستم این دانشگاه جشنواره را برگزار کند و ما نیز حمایت میکنیم. وقتی پذیرفتند به هر حال باید ضوابطی را هم در نظر بگیرند.
اسلامی افزود: بودجه برگزاری این جشنواره سال گذشته 120 میلیون تومان بود که خود ما آن را تامین کردیم. در شرایط فعلی که دانشگاه هنر برگزارکننده جشنواره تئاتر عروسکی است ما حدود 60 میلیون تومان را متقبل میشویم. البته هفته دیگر جلسهای در این زمینه برگزار میکنیم تا به نتیجه برسیم.
وی ادامه داد: وقتی ما خودمان متولی هستیم، بودجه را به طور کامل متقبل می شویم. ما در هیچ جشنوارهای با مشکل بودجه روبرو نشدهایم.
در پایان این نشست دبیر جشنواره سیاه و سپید درباره حمایت از آثار برگزیده گفت: در بخش فیلم با بخش تامین برنامه صدا و سیما مذاکراتی صورت گرفته تا آثار برگزیده برای پخش به آنها ارائه شود. در بخش تئاتر خیابانی آثار برگزیده برای اجرا به مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معرفی میشوند.
روشن افزود: برای چاپ نمایشنامهها نیز با خانه تئاتر دانشگاهی صحبتهایی شده است. در بخش هنرهای تجسمی نیز این آثار در نگارخانهها به نمایش گذاشته میشود.
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