همایش آموزش تصویری نماز در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان پیش از ظهر شنبه در این همایش اظهار داشت: کارهای بزرگ در نماز به ودجود می آید و برای ترویج فرهنگ نماز در مدارس باید برنامه ریزی شود.

عیسی پایین محلی افزود: انجام کارهای تربیتی از اولویتهای اصلی این سازمان بوده و برای ترویج و گسترش فرهنگ نماز در مدارس تلاشهای زیادی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: فرهنگیان و ائمه جمعه و جماعات در ترویج فرهنگ نماز بین دانش آموزان نقش الگویی دارند و باید همه مدیران و اولیا مدرسه در زنگ نماز مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای ترویج فرهنگ نماز اول باید عادت دینی، سپس تعمیم ایجاد کرده و سرانجام آن را عمق دهیم و با همکاری فرهنگیان در این زمینه برنامه ریزی شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: ماندگارترین کار برای نماز انتقال پیام آن از طریق تکنیکهای تصویری است که دنیا بیشترین هزینه را در این زمینه کرده است.

علی اصغر جباری افزود: استان گلستان در زمینه آموزش تصویری نماز در کشور پیشگام و پایلوت بوده و برگزاری جشنواره تدریس الگوهای برتر از دیگر طرحهای ابتکاری استان در این زمینه است.

وی بیان داشت: در این جشنواره 250 کارشناس در مرحله شهرستان رقابت کردند که از بین آنها شماری به مرحله استانی راه یافتند.

جباری خاطرنشان کرد: فراخوان خاطره از از اجرای طرح تصویری نماز از دیگر طرحهایی است که شماری از کارمندان، اولیای و دانش آموزان در این طرح شرکت کردند و این طرحها زمینه ساز همایش تصویری نماز در استان را تشکیل داد.