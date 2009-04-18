معرفی انواع دستبندهای الکتریکی/ ثبت اطلاعات محرمانه مجرم در دستبند

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستبندها از تجهیزات متفاوتی از جمله شوک الکتریکی، حافظه و ورودی یو اس بی برخوردار بوده و نیروهای پلیس می توانند بدون نیاز به اتصال به این تجهیزات و با استفاده از سیستم هشدار صوتی مجرمان را تحت کنترل در آورند.

برخی از این تجهیزات تنها به منظور کنترل خشونت مجرم در اماکن عمومی مانند دادگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستبندهای خاص و در قسمتهایی که به مچ دست اتصال پیدا می کند نوارهای الکتریکی وجود دارد که در پوششی قابل انعطاف گنجانده شده است. در صورتی که مجرم قصد فرار و یا اغتشاش داشته باشد این نوار الکتریکی جریانی شدید را به وی منتقل ساخته و مجرم را از حرکت ناتوان می کند.

حداکثر میزان جریان در این دستبندهای هوشمند 50 هزار ولت بوده و این جریان را می توان متناسب با فاصله و نوع حرکت مجرم تنظیم کرد تا در صورت فاصله گرفتن فرد جریان برقرار شود و یا اینکه نیروی پلیس خود می تواند تا فاصله 45 متری و از طریق کنترل از راه دور کنترل جریان الکتریکی را به عهده بگیرد.

نوعی دیگر از این دستبندهای هوشمند نظامی از سیستم ذخیره اطلاعات 128 مگابایتی برخوردار است که به دستبند اتصال یافته و نیروهای نظامی می توانند هر نوع اطلاعات دیجیتالی از قبیل فرمهای الکتریکی، تصاویر، فایلهای صوتی و تصویری و اطلاعات زیستی مجرم را از طریق آن به مکان مورد نظر انتقال دهند.

دستبند هوشمند Smartcuff™ با توانایی ذخیره اطلاعات

در این صورت و با استفاده از این دستبندها می توان مطمئن بود که اطلاعات مرتبط با مجرم از زمان دستگیری تا زمان ثبت اطلاعات به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.

نمونه دیگر دستبند هوشمندی است که به دلیل مقاومت بالاتر در شرایط سخت تر مورد استفاده قرار می گیرند. در این نمونه نیز سیستم ثبت اطلاعات 128 مگابایتی قرار گرفته است که می تواند اطلاعات متفاوتی را بر روی خود ذخیره کند. این دستبند هوشمند در کنترل اغتشاشات، امنیت مرزها، حمل و نقل زندانیان و یا هر موقعیت دیگری که نیازمند اطلاعات گسترده ای از تعداد زیادی از مظنونان باشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دستبند هوشمند Smartcuff Sleeve با مقامت بالا

به طور کلی استفاده از چنین تجهیزاتی نیاز به نیروهای متعدد پلیس و یا نظامی را کاهش داده و با داشتن شبکه ای ایمن از چنین تجهیزاتی می توان تعداد زیادی از مجرمان را تحت کنترل درآورده و از بروز اختلال و اغتشاش در اماکن مختلف جلوگیری کرد.