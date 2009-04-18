به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، دولت آمریکا با درخواست "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اسرائیل مبنی بر اعطای فرصت به وی جهت ارائه طرح سیاسی خود برای مذاکرات سازش با فلسطینیان موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش نتانیاهو در دیدار با "جرج میچل""فرستاده ویژه آمریکا از وی خواسته تا بین 12 تا 14 هفته برای ارائه این طرح به وی مهلت دهد اما میچل فاصله زمانی چهار تا شش هفته ای را برای این منظور تعیین کرده است.

منابع رژیم صهیونیستی هم‌ چنین تاکید کردند: میچل به نتانیاهو اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از وی برای سفر به کاخ سفید در پایان ماه می دعوت می‌ کند و امیدوار است که وی تا این زمان برنامه‌ سیاسی ‌اش را برای مذاکره با فلسطینیان تنظیم کرده باشد.

در همین رابطه روزنامه هاآرتص از طرح دولت اوباما برای تحقق صلح در خاورمیانه خبر داد که این طرح شامل مذاکرات دو جانبه و همسو بین اسرائیل و فلسطینان وهمچنین تل آویو-دمشق است.

بر اساس این گزارش در طرح مذکور به طرح سازش پیشنهادی اعراب مبنی بر عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در مقابل عقب نشینی کامل این رژیم از سرزمینهای اشغالی و تشکیل کشور فلسطین استناد شده است.