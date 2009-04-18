راهکارهای ویژه برای رشد و گسترش ورزش پایتخت ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 6 تهران ضمن بیان این مطلب افزود: فراهم نمودن زمینه حضور و ورود بخش خصوصی به ورزش از جمله این راهکارهاست. طبق این مسئله ما از سال گذشته برای سرمایه گذارانی که متقاضی اعطای تسهیلات ویژه هستند شروطی گذاشته ایم که یکی از آنها ایجاد یک مکان ورزشی است.

وی در توضیح مطلب فوق افزود: سرمایه گذاران از سال گذشته برای ساخت بناهای بیش از 1000متر در صورتی می توانند از تسهیلات شهرداری استفاده کنند که آمادگی خود را برای ساخت یک مکان ورزشی اعم از سالن بدنسازی، استخر و سونا و ... اعلام نمایند. بدین ترتیب سرانه فضاهای ورزشی منطقه افزایش می یابد.

غفرانی با اشاره بر لزوم رشد ورزش شهروندی، تاکید کرد: مطمئنا ورزش شهروندی و همگانی موجب بروز هنجارهای اجتماعی شده که رشد و توسعه آن از وظایف مدیریت شهری است. طرح فوق نیز در راستای توسعه فضاهای ورزشی و گسترش ورزش در میان اقشار مختلف شهروندان است که در صورت تصویب امیدواریم عملیات ساخت پروژه های جدید در منطقه آغاز شود.