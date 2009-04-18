به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر شهر این روزها میزبان پنج اثر نمایشی است که در سالنهای مختلف روی صحنه هستند. سالن اصلی مجموعه میزبان نمایش "رویاهای خلیجفارس" امیر دژاکام است. این نمایش برگرفته از سنن اقوام جنوب ایران است و به داستان زندگی مردم جزایر خلیج فارس میپردازد.
رضا ایرانمنش، سیروس کهورینژاد، کوروش زارعی، سیروس همتی، نادیا فرجی و پردیس افکاری از جمله بازیگران "رویاهای خلیج فارس" هستند که اجرای آن از 18 فروردین در تالار 579 نفری اصلی آغاز شده است. این نمایش با 10 اجرا یک هزار و 110 تماشاگر داشته است.
تالار چهارسو مجموعه نیز میزبان نمایش "کشتی شیطان" آتیلا پسیانی است. این نمایش داستان زندگی چند زن در جزیرهای در جنوب ایران را به تصویر میکشد و فاطمه نقوی، الهام شکیب، ستاره پسیانی و سحر دولتشاهی در آن به ایفای نقش میپردازند. "کشتی شیطان" نیز از 18 فروردینماه در تالار 122 نفری چهارسو به صحنه رفته و با 10 اجرا و 1017 تماشاگر به اجرای خود ادامه میدهد.
صحنهای از نمایش "کشتی شیطان"
تالار سایه هم پذیرای نمایش "بخوان" عاطفه تهرانی است. این نمایش که به شیوه تئاتر فیزیکال اجرا میشود داستان ورود غریبهای به یک قوم است که باعث بروز اتفاقاتی برای افراد این قوم میشود. سحر افتخارزاده، اشکان افشاریان، مصطفی شبخوان، شیرین فرشباف و استره مرتضایی از جمله بازیگران این اثر نمایشی هستند.
نمایش "بخوان" از 18 فروردینماه درتالار 103 نفری سایه روی صحنه است و با 10 اجرا 666 تماشاگر داشته است.
نمایش "پشت کلانتری - کوچه اول - تیر چراغ برق" فرشاد منظوفینیا اثری است این روزها در تالار قشقایی اجرا میشود. این نمایش با فضایی طنز و با حضور امیر کربلاییزاده، سجاد زارع، شیدا وکیل، محمد یادگاری، صبا اکبری و هنرمندان دیگر تئاتر به صحنه میرود و با 10 اجرا میزبان 659 نفر بوده است.
در کارگاه نمایش تئاتر شهر هم نمایش "علیبابا و چهل دزد بغداد" جواد ذوالفقاری اجرا میشود. این نمایش که به صورت عروسکی- انسانی اجرا میشود برگرفته از یکی از داستانهای معروف مجموعه "هزار و یک شب" است.
مرتضی سعیدیان، لیلی حاجطاهری، وحید نفر، حسین زینالی و شراره طیار از جمله بازیگر و بازیدهنده عروسک نمایش "علیبابا و چهل دزد بغداد" هستند که با 11 اجرا 235 تماشاگر داشته است.
تالار مولوی جهاد دانشگاهی تهران هم این روزها میزبان سه اثر نمایشی است. نمایش "سی" سارا فرزادفرد و "ماهرخ" علی پاکدست به ترتیب در سالن اصلی مولوی به روی صحنه میروند. سالن کوچک مولوی هم پذیرای نمایش "بچهکشی" شهره رعایتی است.
نمایش "کوچه عاشقی" جدیدترین اثر نمایشی نصرالله قادری در تماشاخانه سنگلج روی صحنه میرود. خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر و تماشاخانه مهر هم میزبان دو نمایش "بازی" و "پشت کلانتری - کوچه اول - تیر چراغ برق" هستند.
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