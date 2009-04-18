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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۳۶

22 هزار تن محصولات گلخانه ای در استان سمنان تولید شد

22 هزار تن محصولات گلخانه ای در استان سمنان تولید شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از تولید بیش از 22 هزار تن محصولات گلخانه ای در استان سمنان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اصغر میرزایی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: 43 واحد گلخانه ای در استان فعال است که در آنها محصولاتی نظیر سبزی، توت فرنگی، گوجه، خیار، گل تولید می شود.

وی افزود: میانگین برداشت از سطوح گلخانه ای در هر هکتار در استان سمنان را 80 تن در سال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: امسال هفت مجتمع گلخانه ای به وسعت 500 هکتار به متقاضیان در این استان واگذار می شود.

به گفته وی، ایجاد مجتمع های گلخانه ای در استان سمنان را یکی از مصوبات سفر هیات دولت در بخش جهاد کشاورزی است.

کد مطلب 862422

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