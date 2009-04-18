به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "پشت کلانتری" فرشاد منظوفی‌نیا و "بخوان" عاطفه تهرانی این روزها ساعت 18 و 18:30 در تالار قشقایی و سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.



جلسات پرسش و پاسخ این نمایش‌ها به ترتیب روزهای دوشنبه 31 فروردین و اول اردیبهشت‌ماه پس از اجرا در تالارهای قشقایی و سایه برگزار می‌شود و ورود عموم علاقمندان به این جلسات آزاد است.