به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشهای "پشت کلانتری" فرشاد منظوفینیا و "بخوان" عاطفه تهرانی این روزها ساعت 18 و 18:30 در تالار قشقایی و سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.
جلسات پرسش و پاسخ این نمایشها به ترتیب روزهای دوشنبه 31 فروردین و اول اردیبهشتماه پس از اجرا در تالارهای قشقایی و سایه برگزار میشود و ورود عموم علاقمندان به این جلسات آزاد است.
انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر با همکاری مجموعه تئاتر شهر جلسات پرسش و پاسخ نمایشهای "پشت کلانتری" و "بخوان" را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشهای "پشت کلانتری" فرشاد منظوفینیا و "بخوان" عاطفه تهرانی این روزها ساعت 18 و 18:30 در تالار قشقایی و سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.
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