به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام با جذب بیش از یک میلیون گردشگر و رشد 92 درصد نسبت به سال گذشته این موفقیت را کسب کرده است.

وی بیان داشت: این موفقیت از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به تازگی به میراث فرهنگی و گردشگری استان ابلاغ شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه استان ایلام با داشتن 569 اثر تاریخی - فرهنگی ثبت شده در آثار ملی کشور و وجود طبیعت زیبا یکی از استانهای در ردیف جذب گردگشر قرار دارد، خاطرنشان کرد: مناطق عملیاتی استان ایلام نیز در جذب کاروانهای راهیان نور و گردشگر موثر بوده است.

اسکندری یادآور شد: چشمه های آبگرم شهرستان دهلران، قلعه والی، شهر تاریخی دره شهر، غار زینه گان و...از جمله مهمترین آثار تاریخی و طبیعی بودند که مسافران نوروزی از آنها بازدید بعمل آوردند.