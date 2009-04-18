دول غربی منافع خود را از طریق رسانه های وابسته دنبال می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا مقدم فر ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه دفتر منطقه ای آسیای میانه، افغانستان، شبه قاره هند در مشهد افزود: روندها و پویش های جاری در این منطقه هر روز ضرورت یک ارتباط قوی و پایدار میان ملت های آن منطقه و ملت ایران در کنار برقراری دیپلماسی هوشمند و مستحکم میان دولت ها را بیشتر می نمایاند.

مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: متغیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی هر کدام به عنوان متغیری مستقل می تواند انگیزه ای برای شکل گیری و رفتار متقابل این کشورها با جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی ادامه داد: پیوند استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی، شبه قاره و افغانستان ژئوپولتیک منطقه را تغییر داده چشم انداز و افق روشنی را برای منافع ملی و فراملی تمامی این کشورها پدید آورده است.

مقدم فر اظهار داشت: تشدید رقابتها در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و در منطقه حساس آسیای مرکزی و افغانستان با توجه به حوادث دهه اخیر و نیز برنامه های در پیش رو مثل انتقال نیروهای ناتو به شرق، برنامه انتقال نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق به افغانستان، وقوع انقلاب های رنگین در منطقه، بروز و ظهور جنگ سرد نوین از طریق بازی با موضوع انرژی و انتقال آن و نیز سپر ضد موشکی و امثال آن حساسیت های منطقه ای را مضاعف کرده است.

وی با اشاره به این مطلب که در چنین عرصه ای واقعیت این است که قدرتها غربی تاثیرگذاری و نفوذ خود در ژئوپولتیک و ژئو استراتژیک منطقه آسیای مرکزی را از طریق اقتدار رسانه ای خویش دنبال می نمایند، ادامه داد: آنها منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را در منطقه از طریق القائات، فضا سازی، انتشار اطلاعات غلط و تحریف واقعیتها توسط رسانهای وابسته به خود دنبال می نماید.

وی گفت: دفتر منطقه ای خبرگزاری فارس در آسیا مرکزی، افغانستان و شبه قاره هند حصار رسانه های غربی را می شکند.

مدیر عامل خبرگزاری فارس گفت: از جمله اهداف کلیدی رسانه های غربی در منطقه تلاش برای جلوگیری از پیوند عمیق و مستحکم جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی افغانستان و شبه قاره است.

وی اضافه کرد: آنها با حفظ انحصار رسانه ای خود در منطقه می کوشند تا جمهوری اسلامی ایران را آنگونه که خود می خواهند روایت کنند و به نوعی پیوندهای مشترک فرهنگی، تاریخی و تمدنی بین ملت های منطقه را به حاشیه کشانده مانع از اتخاذ و اتفاق ملت ها و دولت ها شوند.

مقدم فر گفت: در چنین صحنه ای نقش رسانه هایی همچون خبرگزاری فارس به عنوان یک رسانه تاثیر گذار در جمهوری اسلامی ایران و منطقه پیرامونی بسیار تعیین کننده است.

مدیر عامل خبرگزاری فارس در رابطه با افتتاح این دفتر در مشهد گفت: افتتاح و تاسیس دفتر منطقه ای آسیای مرکزی، افغانستان و شبه قاره و خبرگزاری فارس و به دنبال آن راه اندازی دفاتر مربوطه درهر یک از این کشورها در راستای شکست انحصار رسانه های غربی با روایت صحیح و جامع حوادث و رخدادها و واقعیت های منطقه از طریق اطلاع رسانی سریع، دقیق و جامع از اهداف این خبرگزاری است.

وی گفت: دفاتر خبرگزاری فارس در هند، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان باید بار دیگر عطر رودکی، صائب بیدل دهلوی، اقبال لاهوری، سمرقند، بخارا، جوی مولیان و جیحون را بر فضای فرهنگی ایران اسلامی سرازیر نمایند تا پیوندها و قرابتهای فرهنگی و تمدنی ایران با هشت کشور ژئواسترتژیک منطقه، بیش از پیش گسترده تر و عمیق تر شود.

مدیر عامل خبرگزاری فارس افزود: همگرایی این کشورها می تواند نوید بخش آینده ای درخشان در عرصه های علمی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری باشد.

وی در پایان تصریح کرد: انتخاب استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد به عنوان مرکز دفتر منطقه ای خبرگزاری فارس در حوزه آسیای مرکزی و شبه قاره هند از آن جهت است که خراسان در طول تاریخ چند هزار ساله اش همواره مبلغ اندیشه های ناب و فرا مرزی، خداجویی، صلح، عدالت، آزادی و مهر ورزی بوده است.