به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره دنیای تغذیه ، سلامت کودکان با هدف اشاعه فرهنگ تولید و مصرف غذای سالم و استاندارد و با شعار " غذای سالم ، جامعه سالم ؛ محور توسعه پایدار" مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد.

کامبیز آقایی مدیر اجرایی این جشنواره با اشاره به توجه جدی به این مقوله در برنامه پنجم توسعه کشور خاطرنشان کرد: این جشنواره با رویکردی مبتنی بر فرهنگ سازی و ترویج تغذیه سالم در جامعه ، بر آن است تا به عنوان یک پل ارتباطی مناسب ، صاحبان صنایع و تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی کشور را با مصرف کنندگان و متقاضیان این محصولات پیوند دهد.

وی با توجه به استقبال گسترده آحاد مختلف جامعه بویژه کودکان و نوجوانان سطوح مختلف تحصیلی از برگزاری نخستین جشنواره در آبان سال گذشته، تاکید کرد: جشنواره امسال در فضای وسیع تر و برنامه های فرهنگی و هنری گسترده تر آماده میزبانی از بازدیدگنندگان خواهد بود.

این جشنواره و نمایشگاه جانبی آن که در مرکز آفرینشهای هنری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار خواهد شد علاوه بر رویکرد اجتماعی ، دارای برنامه های آموزشی و فرهنگی متناسب با علم تغذیه و سلامت جامعه می باشد که بستر مناسبی برای آموزش و ارتقا سطح آگاهی خانواده ها و کودکان به عنوان سرمایه های آینده کشور خواهد بود.

علاقمندان در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 88944281- 88940538 تماس حاصل نمایند.