جایزه کتاب سال شعر جوان فراخوان داد

محمدرضا عبدالملکیان دبیر دفتر شعر جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: جایزه کتاب سال شعر جوان امسال نیز با عنوان جایزه قیصر امین‌پور برگزار می‌شود.

وی افزود: شاعران جوان تا سقف سنی 30 می‌توانند 5 نسخه از مجموعه اشعار خود را که در سال گذشته منتشر کرده‌اند به نشانی دفتر شعر جوان واقع در تهران، خیابان شهید کلاهدوز، نبش خیابان شهید نعمتی، خانه شاعران ایران ارسال کنند.

به گفته عبدالمکیان هنوز داوران این دوره از کتاب سال مشخص نشده‌اند. دبیر دفتر شعر جوان مهلت ارسال آثار به این دفتر را تا پایان خرداد ماه سال جاری اعلام کرد.

در دومین دوره جایزه کتاب سال شعر جوان (قیصر امین پور) در سال گذشته کتاب "رنگ‌ها و سایه‌ها" سروده مهدی مظفری به عنوان اثر برتر معرفی شد و کتاب‌های "من گرگ خیابانی هستم" سروده الیاس علوی (شاعر افغان) و "من زندان توام یوسف" سروده فاطمه حق‌وردیان نیز رتبه‌های بعدی را کسب کردند.

سعید بیابانکی، شهرام مقدسی، سیدعلی میربازل، محمود سنجری، مفتون امینی، محمود معتقدی، موسی بیدج و فاطمه راکعی داوری آن دوره را بر عهده داشتند.