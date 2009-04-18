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۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۵۷

موانع سرمایه‌گذاری در قم باید رفع شود

موانع سرمایه‌گذاری در قم باید رفع شود

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر لزوم فراهم ساختن زیر ساخت‌های لازم جهت توسعه صنعتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان قم ‏تاکید کرد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد ناظمی اردکانی قبل از ظهر شنبه در جلسه راهبردی اشتغال استان قم گفت: سال گذشته کلنگ شهرک ‏صنعتی چاپ و نشر، زده شد و امید است درسه ماهه اول سالجاری کلنگ شهرک‌های گردشگری، نمایشگاهی، ‏IT‏ و شهرک ۲۰۰۰هکتاری ‏صنعتی دراستان زده شود.‏

وی افزود: باید تلاش شود هرچه سریعتر زمینه عملیاتی شدن و تجهیز و تأمین امکانات سخت افزاری مورد نیاز این شهرکها فراهم گردد.‏

ناظمی اردکانی با اشاره به عدم موفقیت برخی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان گفت: سال گذشته افراد توانمندی متقاضی سرمایه‌گذاری در ‏زمینه‌های مختلف اشتغال و تولید بودند که متأسفانه برخی از مشکلات و محدودیت‌ها مانع از جذب آنها شد.‏

استاندار افزود: ارائه آموزش‌های لازم و ضروری به متقاضیان سرمایه‌گذاری در خصوص راهکارهای جذب منابع و تسهیلات می‌تواند کمک ‏شایانی در موفقیت این افراد داشته باشد.‏

وی تشکیل تعاونی و هدایت سرمایه گذاران کوچک به سمت این تعاونی‌ها را یکی از راهکارهای مهم در مسیر سرمایه گذاری عنوان کرد و ‏افزود: باید در بحث توسعه اشتغال استان تعاونی‌ها سهم ویژه‌ای داشته باشند.‏

در این جلسه مدیران و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، کار و اموراجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون و رئیس ‏شورای هماهنگی بانک‌های استان گزارشی از روند اشتغال، طرحهای زودبازده و مشکلات و موانع موجود در مسیر ایجاد اشتغال ارائه دادند.‏

کد مطلب 862471

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