به گزارش خبرنگار مهر موسی سوری در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه های شرکت ملی نفت ایران برای ساخت و توسعه ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در پایانه های نفتی کشور، گفت: یکی از برنامه های شرکت ملی نفت در پایانه نفتی خارک افزایش ظرفیت ذخیره سازی با ایجاد مخازن جدید نفت خام است.

وی با اشاره به این موضوع که در این رابطه ساخت 5 میلیون بشکه ظرفیت جدید ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارک در حال انجام است، تصریح کرد: در حال حاضر مطالعات و طراحی چهار میلیون بشکه مخزن به پایان رسیده که عملیات ساخت آن از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران ادامه داد: همچنین بر اساس برنامه تدوین شده تا پایان سال آینده، عملیات ساخت یک میلیون مخزن و تا پایان سال 1390 در مجموع 5 میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در پایانه نفتی جزیره خارک اضافه خواهد شد.

به گفته سوری بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، باید 31 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در پایانه های نفتی کشور وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه بر این اساس باید تا پایان سال 1390 حدود 29 میلیون بشکه از این ظرفیت ذخیره سازی نفت خام عملیاتی شود، خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی مدیریت و راهبری کلیه مخازن نفت خام در کشور بر اساس آخرین تکنولوژی های روز دنیا و از طریق کنترل نرم افزاری از راههای دور انجام می شود.

هزینه دموراژ نفتکشها صفر شد

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران در ادامه با تاکید بر این موضوع که بر اساس اسناد موجود در دولت نهم حتی یک دلار هم هزینه جریمه تاخیر تحویل نفت خام و یا دموراژ به نفتکشها پرداخت نشده است، بیان کرد: این هزینه ها طی سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است.

صدور سالیانه 950 میلیون بشکه نفت از جزیره خارک

وی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته سالیانه 900 تا 950 میلیون بشکه نفت از پایانه خارک به خارج از کشور صدور و یا سوآپ می شود.

این مقام مسئول در شرکت پایانه های نفتی ایران خاطرنشان کرد: نفت صادر شده از این پایانه بر اساس رعایت سهمیه های تعیین شده از سوی سازمان اوپک حمل و بارگیری می شود.