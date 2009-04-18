توضیحات اداره اخبار مجلس در خصوص مطلب "عدم انتشار کتاب معرفی نمایندگان"

به گزارش خبرگزاری مهر، متن توضیحات مجلس به این شرح است:

1- بر اساس مصوبه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و اداره کل و روابط عمومی ملزم گردیده اند در تنظیم و انتشار کتاب معرفی نمایندگان اطلاعات مربوط به مشخصات مدارک و میزان تحصیلات و مشاغل آنان را پس از تطبیق با اسناد موید، ثبت و درج نمایند.

بدیهی است تطبیق اطلاعات ارائه شده حدود 280 از نمایندگان محترم با مستندات مورد تایید در زمان کوتاه میسر نخواهد بود و نیازمند انجام بررسی دقیق در طی زمان مناسب و کافی می باشد.

2- از آغاز دوره مجلس هشتم تا کنون حدود 10 ماه و نه یکسال گذشته است که در هیچ دوره ایکتاب معرفی مصور نمایندگان در طول این زمان منتشر نگردیده است. ضمن اینکه در ابتدا کتاب معرفی مشخصات بدون عکس نمایندگان که حاوی اطلاعات مربوط به مشخصات حوزه انتخابیه بر اساس استان و شهرستان و کمیسیون های مجلس می باشد منتشر می گردد که این اقدام طی ماه های گذشته از سوی اداره کل فرهنگی و روابط عمویم صورت پذیرفته است.

3- تعداد محدودی از کتاب مصور منتشر و جهت تطبیق اطلاعات ارائه شده نمایندگان محترم با استناد مورد تایید در اختیار آنان قرار گرفته است که پس از تایید نهایی طی روزهای آینده در شمارگان زیاد منتشر خواهد شد.

4- اگر چه که همواره تاکید ریاست مجلس شورای اسلامی بر رعایت دقت، مراقبت، نظم و انضباط بوده است اما دکتر لاریجانی در خصوص انتشار کتاب معرفی نمایندگان هیچگونه توصیه و یا دستور العملی نداشته است.