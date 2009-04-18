دفاع از کشور باید به صورت فرهنگ در بین نسلها نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ نعمت الله عباسی ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح لشگر 77 پیروز خراسان در جمع خبرنگاران افزود: برای ماندگار شدن این روحیه باید اطلاع رسانی گسترده و همیشگی صورت گیرد تا نام و یاد کسانی را که در دوران دفاع مقدس مثل جانبازان و آزادگان افتخار آفریدند در خاطره ها زنده شود.

وی اظهار داشت: دشمنان که به نظام اسلامی ایران حمله کردند به خاطر اسلام و انقلاب بود که غیر مردان ارتش در این راه با ایستادگی و جان فشانی های خود پیروزی را نصیب کشورمان کردند.

سرهنگ عباسی تصریح کرد: حال اگر دشمنان خواسته باشند به کشور عزیزمان تجاوز کنند با انگیزه هر چه بیشتر از دستاوردهای این نظام دفاع خواهیم کرد و به دشمنان اجازه نخواهیم داد کشور ما را تحت سلطه خود در آورد.

این مقام نظامی یادآورشد: توان نظامی جمهوری اسلامی به خصوص دلاور مردان ارتش در مقایسه با گذشته فرق کرده و امروز توان نظامی ما فراتر از گذشته است.

وی ادامه داد: اگر حمله ایی از سوی دشمنان صورت بگیرد ما به قصد دفاع از میهن اسلامیمان و منافع کشور به دشمن حمله خواهیم کرد.

عباسی خاطرنشان کرد: مهمترین عاملی که ما توانسته ایم زیرساختهای نظامیمان را افزایش دهیم دفاع مقدس است و این تنها عاملی است که امکان تهاجم دشمنان به کشورمان را نمی دهد که تقدیم صدها هزار شهید، جانباز و آزاده تنها گوشه ای از این ارزشهاست.