607 راس دام در شهرستان طارم استان زنجان تلف شدند

محمدرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: با توجه به کولاک شدید و بارش برف در شهرستان طارم به خصوص مناطق ییلاقی این شهرستان تعدای از گوسفندان در این مناطق گرفتار شدند که متاسفانه بیش از 607 راس "گوسفند و بز" در این حادثه تلف شدند.

وی میزان خسارت وارد شده ناشی از تلفات دام ها در شهرستان طارم را بیش از 338 میلیون و 800 هزار ریال اعلام کرد و ادامه داد: دو نفر از چوپانان گرفتار شده در برف نیز با کمک نیروهای امدادی از برف و کولاک نجات یافتند.

براتی در ادامه با اشاره به خسارت وارد شده در طی بارندگیهای روز های 24 و 25 فرودین ماه سال جاری به باغات و اراضی زارعی استان زنجان افزود: در زمان حاضر تنها آمار مربوط به شهر ستان طارم به استان رسیده است.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان افزود: در کولاک و سرمای روز های 24 و 25 فرودین ماه در حدود 259 میلیارد و 892 میلیون ریال تنها درشهر ستان طارم به محصولات زراعی خسارت وارد شده است.

براتی افزود: همچنین 178 میلیارد و 425 میلیون ریال به محصولات باغی خسارت وارد شد.

وی، خسارت وارد شده به بخش دام و کشاورزی و باغی شهر ستان طارم را در سطح 97 روستای این شهرستان عنوان کرد و یادآور شد: این میزان خسارت وارد شده در سطح دو میلیون و 200 هکتار از سطح شهرستان طارم لحاظ شده است.